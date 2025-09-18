Slušaj vest

Loš san se najčešće pripisuje prekovremenom radu, stresu i narušenom bioritmu, ali se njegovi štetni efekti na zdravlje često zanemaruju.

Pored uobičajenih simptoma poput dnevne pospanosti i učestalog zevanja, postoje i manje očigledni znaci narušenog kvaliteta sna koje je važno prepoznati na vreme.

Znaci da ne spavate kvalitetno

Česte jutarnje glavobolje

Loš san remeti nivo kiseonika i protok krvi u mozgu, što često dovodi do jutarnjih glavobolja. Ako se redovno budite sa tupom ili pulsirajućom glavoboljom, krivac bi mogao biti loš kvalitet sna.

Slaba koncentracija i gubici u pamćenju

Još jedna studija ističe da je san ključan za konsolidaciju pamćenja. Ako iznenada imate poteškoća da se setite jednostavnih činjenica ili da se fokusirate na poslu, vaš san može biti fragmentiran ili nedovoljan.

Povećana želja za nezdravom hranom

Studije koje je objavio NIH pokazuju da loš san povećava nivo grelina, hormona gladi, i smanjuje leptin, koji signalizira sitost. Ova neravnoteža izaziva intenzivnu želju za visokokaloričnom, slatkom hranom.

Učestala potreba za slatkom i brzom hranom može da bude znak nekvalitetnog sna Foto: Shutterstock

Promene raspoloženja i razdražljivost

Nedovoljno sna može uticati na regione mozga koji obrađuju emocije, što može dovesti do povećane razdražljivosti, anksioznosti i promena raspoloženja.

Pogoršanje zdravlja kože

Loš san može ubrzati starenje i smanjiti hidrataciju kože, doprinoseći pojavi tuposti, akni, pa čak i prevrmenih bora.

Teškoće u suočavanju sa stresom

Medicinski fakultet Harvarda objašnjava da nedostatak sna oštećuje prefrontalni korteks, smanjujući vašu sposobnost efikasnog upravljanja stresom. Osećaj preopterećenosti manjim problemima može ukazivati na loš kvalitet sna.

Nizak nivo energije uprkos adekvatnom snu

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Sleep Health“, neki ljudi provode dovoljno sati u krevetu, ali pate od niskog nivoa energije zbog lošeg kvaliteta sna, koji karakterišu fragmentirane faze spavanja ili nedovoljno dubok san.

Slab imuni odgovor

Istraživanje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuje da loš san suzbija imunološku funkciju, povećavajući podložnost prehladama, gripu i drugim infekcijama. Ako se češće razboljevate, vaš san može da bude uzrok.

Učestale prehlade mogu da budu rezultat lošeg sna i pada imunog sistema Foto: Shutterstock

Problemi sa varenjem poput zatvora ili nadimanja

Loš san remeti crevnu mikrobiotu i regulaciju digestivnih hormona, što dovodi do nadimanja, zatvora ili lošeg varenja.

Kako poboljšati kvalitet sna Pridržavajte se doslednog rasporeda spavanja, čak i vikendom.

Izbegavajte kofein i teške obroke najmanje 4–6 sati pre spavanja.

Stvorite tamno, tiho i hladno okruženje za spavanje.

Ograničite vreme pred ekranom barem sat vremena pre spavanja.

Vežbajte tehnike opuštanja kao što su meditacija i duboko disanje.

Konsultujte se sa specijalistom za spavanje ako problemi i dalje traju. Zaključak

San nije samo odmor za telo — to je temelj vašeg fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Ignorisanje suptilnih znakova lošeg sna može dovesti do ozbiljnih i hroničnih problema.

Razumevanje i prepoznavanje ovih simptoma pomoći će vam da ne samo izdržite dan, već i da u njemu zaista napredujete.