Stres i manjak magnezijuma idu ruku pod ruku: Nutricionista otkriva kako da prekinete ovaj začarani krug
- Kada smo izloženi stresu, telo oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, što pokreće niz biohemijskih reakcija. Jedna od njih je pojačano izlučivanje magnezijuma putem urina, što dugoročno može dovesti do njegovog deficita - rekla je Jovana Živić, nutricionista.
Što je organizam duže izložen stresu, to su veće šanse za gubitak ovog ključnog minerala, koji ima važnu ulogu u opuštanju mišića, funkcionisanju nervnog sistema i regulaciji energetskog metabolizma.
Zašto stres povećava potrebu za magnezijumom?
- Kada smo pod stresom, naš organizam ulazi u tzv. "fajt or fajt" režim – stanje pripreme za borbu ili bekstvo. Tada se aktivira simpatički nervni sistem i dolazi do sledećih promena, ističe nutriconista:
- Pojačano lučenje hormona stresa (kortizol, adrenalin)
- Ubrzan rad srca, disanje i metabolizam
- Povećana mišićna napetost
Telo u tim situacijama troši više magnezijuma nego obično, dok se istovremeno smanjuje njegova apsorpcija iz hrane, što dodatno pogoršava stanje.
Simptomi manjka magnezijuma izazvanog hroničnim stresom
- Deficit magnezijuma može da se razvije neprimetno, ali posledice su često izražene.
Najčešći simptomi uključuju:
- hronični umor i iscrpljenost
- nervoza, anksioznost, razdražljivost
- problemi sa spavanjem (nesanica)
- mišićni grčevi, trzaji i napetost
- ubrzan rad srca ili osećaj preskakanja otkucaja
- glavobolje, uključujući migrene
- oslabljena koncentracija i tzv. "moždana magla"
- Zbog ovih simptoma, mnogi ne prepoznaju da je reč o nedostatku magnezijuma, već sve pripisuju "klasičnom stresu". Ipak, iza toga se često krije biohemijska iscrpljenost - objašnjava Živić.
Kada organizmu nedostaje magnezijum, raste osetljivost na stres – smanjuje se sposobnost smirivanja, san postaje lošiji, a reakcije burnije.
- Zbog toga se dodatno troši magnezijum, čime se stvara začarani krug – stres troši magnezijum, a njegov nedostatak povećava osetljivost na stres.
Magnezijum se sa razlogom naziva "anti-stres mineralom", jer pomaže telu i umu da ostanu stabilni i u ravnoteži čak i u napetim situacijama.
Da li stres zahteva veći unos magnezijuma?
- Ako se pitate da li veći unos magnezijuma može poboljšati toleranciju na stres — odgovor je: apsolutno da. Ne samo u stresnim situacijama, već i kao deo svakodnevne rutine, jer je hronični stres sveprisutan, a unos magnezijuma iz hrane često nedovoljan - istakla je Živić.
Najbolji način da obezbedite dovoljan unos jeste raznovrsna, uravnotežena ishrana bogata sledećim namirnicama:
- Semenke i orašasti plodovi (bundeva, badem, lešnik)
- Zeleno lisnato povrće (spanać, blitva)
- Integralne žitarice i mahunarke (kinoa, ovas, pasulj)
- Tamna čokolada, avokado i banane
- U periodima pojačanog stresa, umora ili napetosti, dodaci ishrani sa magnezijumom mogu pružiti značajnu podršku organizmu. Posebno se preporučuju oblici sa visokom stopom apsorpcije, poput magnezijum citrata ili magnezijum bisglicinata – ali ih je važno koristiti uz konsultaciju sa stručnjakom.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.
5 prirodnih načina da nadoknadite magnezijum - Evo koji simptomi ukazuju da vam fali ovaj važan mineral