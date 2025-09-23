DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Kada smo izloženi stresu, telo oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, što pokreće niz biohemijskih reakcija. Jedna od njih je pojačano izlučivanje magnezijuma putem urina

Slušaj vest

- Kada smo izloženi stresu, telo oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, što pokreće niz biohemijskih reakcija. Jedna od njih je pojačano izlučivanje magnezijuma putem urina, što dugoročno može dovesti do njegovog deficita - rekla je Jovana Živić, nutricionista.

Što je organizam duže izložen stresu, to su veće šanse za gubitak ovog ključnog minerala, koji ima važnu ulogu u opuštanju mišića, funkcionisanju nervnog sistema i regulaciji energetskog metabolizma.

Zašto stres povećava potrebu za magnezijumom?

- Kada smo pod stresom, naš organizam ulazi u tzv. "fajt or fajt" režim – stanje pripreme za borbu ili bekstvo. Tada se aktivira simpatički nervni sistem i dolazi do sledećih promena, ističe nutriconista:

Pojačano lučenje hormona stresa (kortizol, adrenalin)

Ubrzan rad srca, disanje i metabolizam

Povećana mišićna napetost

Telo u tim situacijama troši više magnezijuma nego obično, dok se istovremeno smanjuje njegova apsorpcija iz hrane, što dodatno pogoršava stanje.

Simptomi manjka magnezijuma izazvanog hroničnim stresom

- Deficit magnezijuma može da se razvije neprimetno, ali posledice su često izražene.

Manjak magnezijuma može da uzrokuje ubrzan rad srca Foto: Shutterstock

Najčešći simptomi uključuju:

hronični umor i iscrpljenost

nervoza, anksioznost, razdražljivost

problemi sa spavanjem (nesanica)

mišićni grčevi, trzaji i napetost

ubrzan rad srca ili osećaj preskakanja otkucaja

glavobolje, uključujući migrene

oslabljena koncentracija i tzv. "moždana magla"

- Zbog ovih simptoma, mnogi ne prepoznaju da je reč o nedostatku magnezijuma, već sve pripisuju "klasičnom stresu". Ipak, iza toga se često krije biohemijska iscrpljenost - objašnjava Živić.

Začarani krug između hormona i minerala Kada organizmu nedostaje magnezijum, raste osetljivost na stres – smanjuje se sposobnost smirivanja, san postaje lošiji, a reakcije burnije.

- Zbog toga se dodatno troši magnezijum, čime se stvara začarani krug – stres troši magnezijum, a njegov nedostatak povećava osetljivost na stres.

Magnezijum se sa razlogom naziva "anti-stres mineralom", jer pomaže telu i umu da ostanu stabilni i u ravnoteži čak i u napetim situacijama.

Da li stres zahteva veći unos magnezijuma?

- Ako se pitate da li veći unos magnezijuma može poboljšati toleranciju na stres — odgovor je: apsolutno da. Ne samo u stresnim situacijama, već i kao deo svakodnevne rutine, jer je hronični stres sveprisutan, a unos magnezijuma iz hrane često nedovoljan - istakla je Živić.

Veći unos magnezijuma može da poboljša toleranciju na stres Foto: Shutterstock

Najbolji način da obezbedite dovoljan unos jeste raznovrsna, uravnotežena ishrana bogata sledećim namirnicama:

Semenke i orašasti plodovi (bundeva, badem, lešnik)

Zeleno lisnato povrće (spanać, blitva)

Integralne žitarice i mahunarke (kinoa, ovas, pasulj)

Tamna čokolada, avokado i banane

- U periodima pojačanog stresa, umora ili napetosti, dodaci ishrani sa magnezijumom mogu pružiti značajnu podršku organizmu. Posebno se preporučuju oblici sa visokom stopom apsorpcije, poput magnezijum citrata ili magnezijum bisglicinata – ali ih je važno koristiti uz konsultaciju sa stručnjakom.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.