Koliko puta ste posegnuli za štapićem za uši misleći da ćete tako ukloniti nečistoću? Umesto olakšanja, mnogi osećaju svrab, nelagodnost ili čak bol. Iako deluje bezazleno, ovakva praksa može da nanese više štete nego koristi, upozorava dr Šamik Mehta, otorinolaringolog iz bolnice Narajana u Ahmedabadu.

- Uši nisu kanta za smeće. Ono što izlazi iz njih nije prljavština, već ušna smola, sekret žlezda u kanalu koji se suši i pretvara u vosak. Njegova uloga je zaštitna, jer stvara barijeru protiv prašine i insekata - objašnjava on.

Kada stavite štapić u uho, najčešće samo potiskujete vosak dublje, pa on pravi čep. U najgorem slučaju, može da dođe do oštećenja bubne opne, bola, upale i privremenog gubitka sluha. Osim toga, narušava se prirodan proces samočišćenja ušiju, koji inače funkcioniše zahvaljujući pokretima vilice prilikom žvakanja i govora.

Kada vosak postane problem

U najvećem broju slučajeva, vosak sam izlazi iz ušiju i ne zahteva nikakvu intervenciju. Ponekad, međutim, može da se nakupi i izazove osećaj punoće, smanjen sluh ili svrab. U tom trenutku, pokušaji da problem rešimo sa štapićima samo pogoršavaju stanje.

Više od polovine ispitanih pacijenata uprkos upozorenjima redovno koristi štapiće Foto: Shutterstock

- Može da se povredi bubna opna ili da se ogrebe koža ušnog kanala, što otvara vrata infekcijama - upozorava dr Mehta.

Jedna studija iz 2005. godine pokazala je da više od polovine ispitanih pacijenata uprkos upozorenjima redovno koristi štapiće. Mnogi nisu bili svesni da time rizikuju upale, perforaciju bubne opne ili hronične probleme sa sluhom.

Šta je bezbedna alternativa?

Najbezbedniji način jeste da ORL doktor pregleda uvo i po potrebi ukloni višak voska specijalnim aparatom ili ispiranjem. Ponekad se pre toga koriste kapi koje omekšavaju smolu nekoliko dana. Uši nikada bi ne trebalo čistiti na svoju ruku, pogotovo ne štapićima, naglašava dr Mehta.

ORL doktor je zadužen za probleme sa ušnim voskom Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć lekara?