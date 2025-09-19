Slušaj vest

„Ti si superHeroina“ poruka je udruženja „Heroine“ za sve dame koje brinu o svom zdravlju. Za njih, ali i za sve „superHeroje“, Kućica zdravlja je otvorila vrata na platou ispred zgrade Opštine Novi Beograd. Uz podršku Fondacije Mozzart, nastavljen je projekat „Tvoja štitna, tvoj štit“, u okviru kojeg će građani moći da obave besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde. Pokretna ambulanta je stacionirana na Novom Beogradu do 21. septembra, a zatim se seli u Novi Sad i Niš.

Foto: Promo/Stefan Simonović

Pregledi se obavljaju između 14 i 20 časova, a zakazivanje je obavezno na licu mesta, u periodu od 13.30 do 14 časova. Preglede obavlja endokrinolog sa dugogodišnjim iskustvom, a građani kod kojih se ukaže potreba moći će odmah da urade i TSH test – laboratorijsku analizu hormona štitne žlezde.

Foto: Promo/Stefan Simonović

Nakon Beograda, pokretna ambulanta se seli na sever naše zemlje i u Novom Sadu će biti otvorena za građane od 22. do 25. septembra. Nakon toga, zdravstveni karavan nastavlja ka jugu i biće pozicioniran u Nišu od 26. do 29. septembra. Za detalje o tačnim lokacijama ambulante pratite Instagram profile Fondacije Mozzart i udruženja „Heroine“.

VIŠE OD 3.500 BESPLATNIH PREGLEDA ZA MESEC DANA

Kućica zdravlja je nastavak velikog humanitarnog karavana „Tvoja štitna, tvoj štit“, koji je ovog proleća za samo mesec dana obišao 14 gradova, prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda štitne žlezde. U organizaciji udruženja „Heroine“ i uz podršku Fondacije Mozzart, putujuća ambulanta je posetila Sombor, Vrbas, Pančevo, Topolu, Zlatibor, Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Kragujevačku Raču i Kulu. Velika završnica bila je u Beogradu na Kalemegdanu, upravo odakle je karavan i krenuo na putešestvije po Srbiji.