mlada žena sa grafičkim prikazom mozga koji razmišlja

Mozak često poredimo sa mišićem, bolje radi kada ga redovno "vežbamo", hranimo i čuvamo. Iako starenje ne možemo da zaustavimo, svakodnevne odluke značajno utiču na to koliko brzo će naš um da "ostari". Evo navika koje stručnjaci preporučuju za dugoročnu bistrinu uma i dobro pamćenje.

Ostanite fizički aktivni

Pokret ne koristi samo telu, već i mozgu. Vežbanje poboljšava cirkulaciju, smanjuje upale i podstiče obnavljanje moždanih ćelija. Već 30 minuta šetnje, vožnje bicikla ili joge dnevno pravi veliku razliku.

Spavajte dovoljno

Tokom sna mozak konsoliduje sećanja i oslobađa se toksina. Nedostatak sna ubrzava propadanje kognitivnih funkcija. Ciljajte na 7–8 sati kvalitetnog sna svake noći.

Mozak voli namirnice bogate antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminima Foto: Shutterstock

Birajte hranu koja hrani mozak

Ishrana bogata antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminima (zeleno povrće, bobičasto voće, orašasti plodovi, riba) čuva mozak i smanjuje rizik od neurodegenerativnih bolesti. Izbegavajte prerađene namirnice i šećere, jer narušavaju koncentraciju i pamćenje.

Učite nove stvari

Poput mišića, i mozak jača kada ga koristimo. Novi hobi, strani jezik, ukrštene reči ili društvene igre održavaju mentalnu oštrinu i grade "rezervu" za kasnije godine.

Kontrolišite stres

Hronični stres podiže kortizol i oštećuje centre za pamćenje. Pomažu tehnike opuštanja: meditacija, molitva, svesno disanje, joga. Dovoljno je i par minuta dnevno da um postane bistriji.

Usamljenost povećava rizik za moždani udar Foto: Shutterstock

Negujte društvene veze

Usamljenostubrzava mentalno propadanje. Razgovori s porodicom, prijateljima ili članovima zajednice jačaju mozak i raspoloženje.

Ne zaboravite na hidrataciju

Mozak je 75% voda i najbolje funkcioniše kada je dobro hidriran. Nedostatak tečnosti narušava koncentraciju, pamćenje i raspoloženje.

Čak 75 odsto mozga čini voda, redovno se hidrirajte Foto: Shutterstock

Čuvajte glavu od povreda

Kaciga pri vožnji bicikla, pojas u automobilu i obraćanje pažnje na mogućnost povrede glave čuvaju mozak od trajnih oštećenja.

Male, ali dosledne navike