Želite da očuvate mozak mladim? Usvojite ovih 8 jednostavnih navika
Mozak često poredimo sa mišićem, bolje radi kada ga redovno "vežbamo", hranimo i čuvamo. Iako starenje ne možemo da zaustavimo, svakodnevne odluke značajno utiču na to koliko brzo će naš um da "ostari". Evo navika koje stručnjaci preporučuju za dugoročnu bistrinu uma i dobro pamćenje.
Ostanite fizički aktivni
Pokret ne koristi samo telu, već i mozgu. Vežbanje poboljšava cirkulaciju, smanjuje upale i podstiče obnavljanje moždanih ćelija. Već 30 minuta šetnje, vožnje bicikla ili joge dnevno pravi veliku razliku.
Spavajte dovoljno
Tokom sna mozak konsoliduje sećanja i oslobađa se toksina. Nedostatak sna ubrzava propadanje kognitivnih funkcija. Ciljajte na 7–8 sati kvalitetnog sna svake noći.
Birajte hranu koja hrani mozak
Ishrana bogata antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminima (zeleno povrće, bobičasto voće, orašasti plodovi, riba) čuva mozak i smanjuje rizik od neurodegenerativnih bolesti. Izbegavajte prerađene namirnice i šećere, jer narušavaju koncentraciju i pamćenje.
Učite nove stvari
Poput mišića, i mozak jača kada ga koristimo. Novi hobi, strani jezik, ukrštene reči ili društvene igre održavaju mentalnu oštrinu i grade "rezervu" za kasnije godine.
Kontrolišite stres
Hronični stres podiže kortizol i oštećuje centre za pamćenje. Pomažu tehnike opuštanja: meditacija, molitva, svesno disanje, joga. Dovoljno je i par minuta dnevno da um postane bistriji.
Negujte društvene veze
Usamljenostubrzava mentalno propadanje. Razgovori s porodicom, prijateljima ili članovima zajednice jačaju mozak i raspoloženje.
Ne zaboravite na hidrataciju
Mozak je 75% voda i najbolje funkcioniše kada je dobro hidriran. Nedostatak tečnosti narušava koncentraciju, pamćenje i raspoloženje.
Čuvajte glavu od povreda
Kaciga pri vožnji bicikla, pojas u automobilu i obraćanje pažnje na mogućnost povrede glave čuvaju mozak od trajnih oštećenja.
Male, ali dosledne navike
Za očuvanje mozga nije potrebna potpuna promena života, dovoljno je da male, ali dosledne navike (kretanje, dobar san, zdrava ishrana i druženje) postanu deo svakodnevice. Nikada nije rano, ali ni kasno da počnete da brinete o svom mentalnom zdravlju.
