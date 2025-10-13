Slušaj vest

Gasovi u stomaku, osim podrigivanja, mogu izazvati neprijatne simptome kao što su nadutost, bolovi, osećaj pritiska i grčevi, koji mogu ometati svakodnevne aktivnosti i izazvati nelagodu nakon obroka.

Postoje 2 uzroka podrigivanja:

  • Gutanje suvišnog vazduha dok jedemo
  • Loše varenje hrane, koje stvara mnogo gasova u probavnom traktu

Namirnice koje podstiču stvaranje gasova:

Šećer i slatkiši

Šećer i slatkiši mogu izazvati podrigivanje jer podstiču fermentaciju u crevima. Brzo se razgrađuju i hrane loše bakterije u probavnom traktu, što dovodi do stvaranja viška gasova koji se izbacuju podrigivanjem.

Voće

Jabuke, banane, lubenice, kruške, breskve, suve šljive i suve kajsije izazivaju podrigivanje jer sadrže šećere i vlakna koja fermentišu u crevima, stvarajući gasove.

Povrće

Povrće poput brokolija, zelene paprike, krompira, crnog luka, rotkvica, prokelja, kupusa, karfiola i pasulja izaziva podrigivanje zbog visokog sadržaja vlakana i složenih ugljenih hidrata koji se teško vare, što dovodi do stvaranja gasova u crevima.

zelena paprika shutterstock_1718379988.jpg
Zelena paprika izaziva podrigivanje jer sadrži vlakna i složene ugljene hidrate koje creva teško vare Foto: Shutterstock

Jaja

Jaja sama po sebi retko izazivaju podrigivanje, ali kod osetljivih osoba mogu usporiti varenje ili izazvati blagu nadutost, što može dovesti do podrigivanja.

Mleko i mlečni proizvodi

Kod osoba koje ne vare dobro laktozu, mlečni proizvodi mogu izazvati prekomerno stvaranje gasova i podrigivanje.

Pivo i crno vino

Ova pića sadrže gasove i alkohol koji mogu opustiti donji sfinkter jednjaka, što olakšava podrigivanje.

Gazirana pića

Zbog ugljen-dioksida koji se oslobađa u stomaku, ova pića direktno podstiču podrigivanje.

Namirnice koje smanjuju stvaranje gasova u stomaku:

  • Čaj od nane – podstiče lučenje žuči i pomaže proces varenja hrane, čime sprečava podrigivanje
  • Đumbirđumbir deluje protiv nadimanja i opušta crevne i želudačne mišiće, smanjujući gasove i podrigivanje
  • Probiotska hrana kiseli kupus, kefir, kiselo mleko pomažu ravnoteži dobrih bakterija u crevima
  • Seme anisa – podstiče varenje i deluje protiv grčeva; može se žvakati ili piti kao čaj
  • Kardamon – podstiče stvaranje želudačne kiseline, poboljšava varenje i smanjuje nadutost
  • Piskavica – koristi se kao sredstvo protiv podrigivanja; može se žvakati ili pripremiti kao čaj
  • Kamilica – pomaže u eliminaciji gasova i olakšava nadutost; čaj piti pre svakog obroka
  • Bosiljakbosiljak kao čaj je odličan protiv podrigivanja

