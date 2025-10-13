Kako da sprečite često podrigivanje? Ove namirnice mogu da vam pomognu
Gasovi u stomaku, osim podrigivanja, mogu izazvati neprijatne simptome kao što su nadutost, bolovi, osećaj pritiska i grčevi, koji mogu ometati svakodnevne aktivnosti i izazvati nelagodu nakon obroka.
Postoje 2 uzroka podrigivanja:
- Gutanje suvišnog vazduha dok jedemo
- Loše varenje hrane, koje stvara mnogo gasova u probavnom traktu
Namirnice koje podstiču stvaranje gasova:
Šećer i slatkiši
Šećer i slatkiši mogu izazvati podrigivanje jer podstiču fermentaciju u crevima. Brzo se razgrađuju i hrane loše bakterije u probavnom traktu, što dovodi do stvaranja viška gasova koji se izbacuju podrigivanjem.
Voće
Jabuke, banane, lubenice, kruške, breskve, suve šljive i suve kajsije izazivaju podrigivanje jer sadrže šećere i vlakna koja fermentišu u crevima, stvarajući gasove.
Povrće
Povrće poput brokolija, zelene paprike, krompira, crnog luka, rotkvica, prokelja, kupusa, karfiola i pasulja izaziva podrigivanje zbog visokog sadržaja vlakana i složenih ugljenih hidrata koji se teško vare, što dovodi do stvaranja gasova u crevima.
Jaja
Jaja sama po sebi retko izazivaju podrigivanje, ali kod osetljivih osoba mogu usporiti varenje ili izazvati blagu nadutost, što može dovesti do podrigivanja.
Mleko i mlečni proizvodi
Kod osoba koje ne vare dobro laktozu, mlečni proizvodi mogu izazvati prekomerno stvaranje gasova i podrigivanje.
Pivo i crno vino
Ova pića sadrže gasove i alkohol koji mogu opustiti donji sfinkter jednjaka, što olakšava podrigivanje.
Gazirana pića
Zbog ugljen-dioksida koji se oslobađa u stomaku, ova pića direktno podstiču podrigivanje.
Namirnice koje smanjuju stvaranje gasova u stomaku:
- Čaj od nane – podstiče lučenje žuči i pomaže proces varenja hrane, čime sprečava podrigivanje
- Đumbir – đumbir deluje protiv nadimanja i opušta crevne i želudačne mišiće, smanjujući gasove i podrigivanje
- Probiotska hrana – kiseli kupus, kefir, kiselo mleko pomažu ravnoteži dobrih bakterija u crevima
- Seme anisa – podstiče varenje i deluje protiv grčeva; može se žvakati ili piti kao čaj
- Kardamon – podstiče stvaranje želudačne kiseline, poboljšava varenje i smanjuje nadutost
- Piskavica – koristi se kao sredstvo protiv podrigivanja; može se žvakati ili pripremiti kao čaj
- Kamilica – pomaže u eliminaciji gasova i olakšava nadutost; čaj piti pre svakog obroka
- Bosiljak – bosiljak kao čaj je odličan protiv podrigivanja
Izvor instagram: mira.ljutić.jezdimirovic/Zdravlje.Kurir.rs
