Gasovi u stomaku, osim podrigivanja, mogu izazvati neprijatne simptome kao što su nadutost, bolovi, osećaj pritiska i grčevi, koji mogu ometati svakodnevne aktivnosti i izazvati nelagodu nakon obroka.

Postoje 2 uzroka podrigivanja: Gutanje suvišnog vazduha dok jedemo

Loše varenje hrane, koje stvara mnogo gasova u probavnom traktu Namirnice koje podstiču stvaranje gasova:

Šećer i slatkiši

Šećer i slatkiši mogu izazvati podrigivanje jer podstiču fermentaciju u crevima. Brzo se razgrađuju i hrane loše bakterije u probavnom traktu, što dovodi do stvaranja viška gasova koji se izbacuju podrigivanjem.

Voće

Jabuke, banane, lubenice, kruške, breskve, suve šljive i suve kajsije izazivaju podrigivanje jer sadrže šećere i vlakna koja fermentišu u crevima, stvarajući gasove.

Povrće

Povrće poput brokolija, zelene paprike, krompira, crnog luka, rotkvica, prokelja, kupusa, karfiola i pasulja izaziva podrigivanje zbog visokog sadržaja vlakana i složenih ugljenih hidrata koji se teško vare, što dovodi do stvaranja gasova u crevima.

Zelena paprika izaziva podrigivanje jer sadrži vlakna i složene ugljene hidrate koje creva teško vare Foto: Shutterstock

Jaja

Jaja sama po sebi retko izazivaju podrigivanje, ali kod osetljivih osoba mogu usporiti varenje ili izazvati blagu nadutost, što može dovesti do podrigivanja.

Mleko i mlečni proizvodi

Kod osoba koje ne vare dobro laktozu, mlečni proizvodi mogu izazvati prekomerno stvaranje gasova i podrigivanje.

Pivo i crno vino

Ova pića sadrže gasove i alkohol koji mogu opustiti donji sfinkter jednjaka, što olakšava podrigivanje.

Gazirana pića

Zbog ugljen-dioksida koji se oslobađa u stomaku, ova pića direktno podstiču podrigivanje.

Namirnice koje smanjuju stvaranje gasova u stomaku: Čaj od nane – podstiče lučenje žuči i pomaže proces varenja hrane, čime sprečava podrigivanje

– podstiče lučenje žuči i pomaže proces varenja hrane, čime sprečava podrigivanje Đumbir – đumbir deluje protiv nadimanja i opušta crevne i želudačne mišiće, smanjujući gasove i podrigivanje

– đumbir deluje protiv nadimanja i opušta crevne i želudačne mišiće, smanjujući gasove i podrigivanje Probiotska hrana – kiseli kupus, kefir, kiselo mleko pomažu ravnoteži dobrih bakterija u crevima

– kiseli kupus, kefir, kiselo mleko pomažu ravnoteži dobrih bakterija u crevima Seme anisa – podstiče varenje i deluje protiv grčeva; može se žvakati ili piti kao čaj

– podstiče varenje i deluje protiv grčeva; može se žvakati ili piti kao čaj Kardamon – podstiče stvaranje želudačne kiseline, poboljšava varenje i smanjuje nadutost

– podstiče stvaranje želudačne kiseline, poboljšava varenje i smanjuje nadutost Piskavica – koristi se kao sredstvo protiv podrigivanja; može se žvakati ili pripremiti kao čaj

– koristi se kao sredstvo protiv podrigivanja; može se žvakati ili pripremiti kao čaj Kamilica – pomaže u eliminaciji gasova i olakšava nadutost; čaj piti pre svakog obroka

– pomaže u eliminaciji gasova i olakšava nadutost; čaj piti pre svakog obroka Bosiljak – bosiljak kao čaj je odličan protiv podrigivanja