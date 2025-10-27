Slušaj vest

Jedna od četiri smrti u SAD uzrokovana je srčanim oboljenjima. Više od 610.000 ljudi umre od srčanih oboljenja u SAD svake godine, što ih čini vodećim uzrokom smrti i kod muškaraca i kod žena, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Nije iznenađenje što je zdravlje srca prioritet za mnoge ljude. U Srbiji od od kardiovaskularnih bolesti godišnje umre 47.000 ljudi – 132 osobe dnevno.

Znate da bi trebalo da jedete hranljivu ishranu, vežbate i izbegavate pušenje. Međutim, postoji još mnogo toga što treba da znate da biste zaštitili sebe i svoju porodicu. Razmotrite ovih pet iznenađujućih činjenica o srčanim oboljenjima.

Bolest srca može biti uzrokovana genetskim poremećajem



Možda niste čuli za familijarnu hiperholesterolemiju (FH), čest, ali nasledni genetski poremećaj koji uzrokuje srčana oboljenja. FH pogađa približno jednu od 250 osoba širom sveta, ali 90 procenata ljudi rođenih sa ovim genetskim stanjem nije dijagnostikovano. Osobe sa FH imaju visoku količinu lipoproteina niske gustine (LDL) ili „lošeg“ holesterola u krvi od rođenja. Ovo doživotno opterećenje holesterolom je razlog zašto FH dovodi do ranih i teških srčanih oboljenja. Dobra vest je da se FH može kontrolisati ako se otkrije i leči rano u životu.

Mnogi srčani udari se dešavaju van bolnice

Oko 47 procenata iznenadnih srčanih smrti se dešava van bolnice, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). To ukazuje na to da mnogi ljudi sa srčanim oboljenjima ne prepoznaju ili ne reaguju na rane znake upozorenja.

Srčani udari imaju nekoliko glavnih upozoravajućih znakova i simptoma:

* Bol ili nelagodnost u grudima

* Bol ili nelagodnost u gornjem delu tela u rukama, leđima, vratu, vilici ili gornjem delu stomaka

* Kratak dah

* Mučnina, vrtoglavica ili hladan znoj

Znajte znake. Verujte sebi. Ako imate bilo koji od ovih simptoma ili osetite da nešto nije u redu, pozovite Hitnu pomoć.

Bolesti srca pogađaju mlade ljude

Mnogi ljudi misle da se srčana oboljenja javljaju u starosti, ali mogu uticati na ljude svih uzrasta. Čak i ako vi ili članovi vaše porodice imate 30 godina ili manje, mogli biste biti pogođeni, posebno ako imate faktore rizika poput visokog holesterola iliporodične istorije srčanih oboljenja. Imajte na umu da svako dete sa članom porodice sa FH ima 50% šanse da nasledi poremećaj, koji je prisutan pri rođenju. Nelečene osobe sa FH imaju do 20 puta veći rizik od rane srčane bolesti tokom života, ali 90% ljudi sa FH nije dijagnostikovano.

Deca (čak i odojčad) mogu imati visok holesterol

Mnogi odrasli se redovno testiraju na visok holesterol, ali nije tako uobičajeno da se deca testiraju, iako Američka akademija za pedijatriju preporučuje da se sva deca između 9 i 11 godina testiraju na visok holesterol. Ove smernice takođe preporučuju skrining na FH već od 2. godine ako postoji porodična istorija visokog holesterola, rane srčane bolesti ili poznata FH. Razgovarajte sa lekarom vaše dece o skriningu. FH karakteriše nivo LDLC-a preko 190 mg/dl kod odraslih ili preko 160 mg/dl kod dece. FH se takođe može potvrditi genetskim testom, iako to nije neophodno za dijagnozu.

Možete održati zdravo srce u bilo kom dobu