Bol u grudima prilikom disanja često izazivaju razlozi koji nisu opasni po život

Borite se sa onim oštrim, probadajućim bolom pri svakom udahu? Ili možda tupim, pulsirajućim bolom koji se pojačava pri svakom udahnutom dahu? To može biti razlog za zabrinutost.

Naš mozak često odmah pomisli na najgore – srčani udar – ali istina je da bol u grudima prilikom disanja često izazivaju razlozi koji nisu opasni po život. Dakle, šta se zapravo dešava u telu i kada bi zaista trebalo da se zabrinete?

Zašto vas boli grudni koš svaki put kada udahnete, za magazin Onlymyhealth govorio je dr Pratik Čaudari, viši konsultant za interventnu kardiologiju u Azijskoj bolnici u Faridabadu.

Grudni koš je složen prostor u kojem se nalaze važni organi poput srca i pluća, zajedno sa mrežom mišića, nerava, kostiju i hrskavice. Kada udahnemo, međurebarni mišići (mišići između rebara) i dijafragma se kontrahuju i opuštaju, šireći grudni koš i omogućavajući da se pluća ispune vazduhom. Bilo kakva povreda, upala ili iritacija ovih struktura može izazvati bol.

Prema rečima dr Čaudarija, ovo su najčešći uzroci bola prilikom disanja:

Mišićno-koštani poremećaji

Najčešći razlog bola u grudima pri disanju je problem sa mišićno-koštanim sistemom. To može biti:

Kostohondritis: upala hrskavice koja povezuje rebra sa grudnom kosti (sternumom). Karakteriše ga oštar, probadajući bol koji se može pojačati pri dubokom disanju, kašlju ili kijanju. Često nastaje usled virusne infekcije, povrede grudnog koša ili čak preteranog fizičkog napora.

upala hrskavice koja povezuje rebra sa grudnom kosti (sternumom). Karakteriše ga oštar, probadajući bol koji se može pojačati pri dubokom disanju, kašlju ili kijanju. Često nastaje usled virusne infekcije, povrede grudnog koša ili čak preteranog fizičkog napora. Istezanje mišića: istegnut ili zategnut međurebarni mišić može biti veoma bolan. To se može desiti tokom intenzivnog vežbanja, naglog uvrtanja tela ili čak usled dugotrajnog kašlja. Bol je obično lokalizovan i oseća se osetljivost na dodir.

Kostohondritis karakteriše oštar, probadajući bol koji se može pojačati pri dubokom disanju, kašlju ili kijanju Foto: Shutterstock

Respiratorna stanja

Zdravlje pluća usko je povezano sa mogućnošću da dišemo bez bola. Ako vas boli dok dišete, uzroci mogu biti:

Pleuritis (pleurizija): upala pleure, tankih membrana koje obavijaju pluća i grudnu duplju. U zdravom stanju, ove membrane klize jedna preko druge bez trenja, ali kada su upaljene, trljaju se i izazivaju oštar, probadajući bol pri svakom udahu. Pleuritis je često komplikacija virusnih ili bakterijskih infekcija, poput upale pluća.

upala pleure, tankih membrana koje obavijaju pluća i grudnu duplju. U zdravom stanju, ove membrane klize jedna preko druge bez trenja, ali kada su upaljene, trljaju se i izazivaju oštar, probadajući bol pri svakom udahu. Pleuritis je često komplikacija virusnih ili bakterijskih infekcija, poput upale pluća. Pneumonija (upala pluća): infekcija koja izaziva upalu vazdušnih kesica u jednom ili oba plućna krila, često ih ispunjavajući gnojem ili tečnošću. Može izazvati bol u grudima pri disanju, praćen kašljem, temperaturom i otežanim disanjem.

infekcija koja izaziva upalu vazdušnih kesica u jednom ili oba plućna krila, često ih ispunjavajući gnojem ili tečnošću. Može izazvati bol u grudima pri disanju, praćen kašljem, temperaturom i otežanim disanjem. Bronhitis: iako je glavni simptom kašalj, akutni bronhitis može izazvati i bol u grudima ili osećaj peckanja, zbog stalne iritacije disajnih puteva. Drugi uzroci – manje očigledni krivci

Dr Čaudari ističe da ponekad bol u grudima potiče od problema izvan samog grudnog koša, kao što su:

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB): jaki gorušica i vraćanje kiseline iz želuca mogu izazvati bol u grudima, jer želudačna kiselina nadražuje jednjak. Ovaj osećaj može biti oštar i pogoršavati se u ležećem položaju, pa se ponekad zameni sa respiratornim problemom.

jaki gorušica i vraćanje kiseline iz želuca mogu izazvati bol u grudima, jer želudačna kiselina nadražuje jednjak. Ovaj osećaj može biti oštar i pogoršavati se u ležećem položaju, pa se ponekad zameni sa respiratornim problemom. Anksioznost i panični napadi: tokom napada panike, nagli nalet adrenalina može izazvati hiperventilaciju, što stvara osećaj stezanja, bola u grudima i utisak da ne možete da dišete.

Tokom napada panike, nagli nalet adrenalina može izazvati hiperventilaciju, što stvara osećaj stezanja, bola u grudima Foto: Shutterstock

Kada potražiti medicinsku pomoć?

Dr Čaudari naglašava da, iako većina uzroka bola u grudima nije opasna po život, nikada ga ne treba ignorisati. Ako se bol u grudima ikada javi zajedno sa nekim od sledećih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć:

stežući ili pritiskajući bol u sredini grudnog koša

bol koji se širi u ruke, leđa, vrat ili vilicu

kratak dah ili otežano disanje

vrtoglavica, osećaj nesvestice ili gubitak svesti

mučnina ili povraćanje

hladan znoj

Ovi simptomi mogu ukazivati na srčani udar ili plućnu emboliju (krvni ugrušak u plućima), što su hitna stanja i zahtevaju stručnu pomoć.

Bol pri disanju je signal vašeg tela da nešto nije u redu. Iako je u većini slučajeva u pitanju manji problem, važno je da slušate ove signale i konsultujete se sa lekarom kako biste dobili tačnu dijagnozu. Razumevanje mogućih uzroka može ublažiti početni strah, ali samo stručnjak može pouzdano razjasniti uzrok i omogućiti vam mirnu glavu.