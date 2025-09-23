DA LI STE ZNALI?

Stručnjaci upozoravaju da se odmah obratite lekaru ako primetite ovaj neobičan znak pri pritisku na nokat. Kako objašnjava hirurg stopala i skočnog zgloba dr Dana Brems, pulsirajuće smene ružičaste i bele boje ispod nokta mogu biti pokazatelj ozbiljnog srčanog oboljenja.

Ovaj simptom je u medicini prepoznat kao Kvinkeov simptom i ukazuje na to da biste mogli imati problem sa srcem. Bez brzog lečenja to može dovesti do srčane insuficijencije, pa čak i srčane smrti, upozorila je ona.

U videu objavljenom na društvenoj mreži TikTok, dr Brems je pružila dodatne detalje o Kvinkeovom znaku, demonstrirajući primer kako bi to moglo da izgleda.

- Ako ovo vidite na noktima, odmah treba da posetite lekara. Ovo je Kvinkeov znak, može se videti kada nežno pritisnete nokat na ruci ili nozi i primetite ove pulsirajuće kapilare u nokatnom ležištu. To je znak aortne insuficijencije. U ovom stanju, aortni zalistak srca se ne zatvara pravilno. Dakle, kada krv treba da bude potisnuta u ostatak tela, ona zapravo curi i veliki deo krvi se vraća u srce.

Ovakva pojava može dovesti do srčane insuficijencije ili čak do srčane smrti. Ovo je primer kako suptilni nalaz može značiti veliki problem. Studija slučaja, objavljena u časopisu British Medical Journal 2021. godine, ispitala je slučaj Kvinkeovog znaka kod 74-godišnjeg pacijenta.

Muškarac je takođe pokazivao druge simptome kao što su otežano disanje, povećanje telesne težine, edem (otok) i povećan pritisak u jugularnim venama. Kao rezultat toga, dijagnostikovana mu je i lečena kongestivna srčana insuficijencija.

U izveštaju studije se navodi: „Kvinkeov puls karakteriše naizmenično crvenilo i blendiranje nokta u skladu sa srčanim ciklusom i često se javlja uz širok pulsni pritisak. Najčešće je povezan sa teškom insuficijencijom aortnog zalistka; međutim, može se videti i kod pacijenata sa koarktacijom aorte, kao i kod pacijenata sa visokim izlaznim krvnim pritiskom.“

Prisustvo Kvinkeovog pulsa kod pacijenta koji se javlja sa srčanom insuficijencijom trebalo bi da pobudi sumnju na srčanu insuficijenciju sa visokim izlaznim tokom.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), drugi upozoravajući znaci srčane insuficijencije uključuju:

otežano disanje

otečeni zglobovi i noge

osećaj vrtoglavice i nesvestice

upornI kašalj, koji može biti gori noću

zviždanje

naduven stomak

gubitak apetita

povećanje telesne težine ili gubitak težine

zbunjenost

brz otkucaj srca

lupanje, treperenje ili nepravilan rad srca (palpitacije)

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi brz otkucaj srca i zbunjenost jedni su od znakova srčane insuficijencije Foto: Shutterstock

Ako imate uporne ili postepeno pogoršavajuće simptome srčane insuficijencije, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse.