Loše jutro može da pokvari ceo dan. Kada ste nervozni, često je teško preokrenuti stvari.

- Način na koji započnete jutro može da odredi ton za ceo dan. Navike koje smiruju um i regulišu stres posebno su efikasne za podizanje raspoloženja - kaže Dženi Menpa, licencirani klinički socijalni radnik iz Njujorka. Iako ne postoji garancija da će dan proći bez stresa, nekoliko pozitivnih jutarnjih rituala može poboljšati raspoloženje.

- Ne postoje univerzalni načini da se podigne raspoloženje, jer ono što donosi radost ljudima nije isto za sve. Zato praktikujte ono što vama prija i osmislite i sopstvene rituale - napominje Dženifer C. Vejlje, vanredni profesor na odseku za psihološke nauke Univerziteta u Arkanzasu.

Započnite dan hranljivim doručkom

Takoše, postarajte se da obrok bude hranljiv, savetuje Erin Parks, klinički psiholog.

- Kada ste siti, vaš nervni sistem se stabilizuje i spremniji ste za dan. Bez doručka možete imati promene raspoloženja i razdražljivost. Idealno je da doručak sadrži kombinaciju proteina, ugljenih hidrata i masti - objašnjava Parks.

Proverite kako se osećate

Pre nego što započnete dan, obratite pažnju na svoje telo i razmislite šta vam je potrebno da biste se osećali dobro, savetuje Parks. Predlaže da se zapitate tokom kratkog skeniranja tela: Jesam li odmoran? Jesam li gladan? Da li mišići mog tela osećaju napetost?

- Ova praksa gradi svest o vašim potrebama umesto da ih ignorišete. Omogućava vam da ih rešite na vreme i sprečite da se pogoršaju tokom dana - kaže ona.

Kao i kod doručka, užina bi trebalo da sadrži proteine, ugljene hidrate i masti Foto: Shutterstock

Pripremite užinu

Parks savetuje i užinu ujutru, kako biste zadržali energiju.

- Na taj način šaljete mozgu signal da ćete ostati nahranjeni, čime se smanjuje verovatnoća pada energije kasnije tokom dana - kaže ona.

Kao i kod doručka, užina bi trebalo da sadrži proteine, ugljene hidrate i masti, na primer, sušeno meso sa povrćem i sirom ili urme sa puterom od badema.

Slušajte muziku

Pustite svoju omiljenu veselu plejlistu, predlaže Parks.

- Napravila sam plejlistu 'Dobro jutro' upravo da bih postavila pozitivan ton dana - objašnjava ona.

Možete plesati dok se spremate ili slušati muziku tokom stresne vožnje na posao.

Odložite uzimanje telefona u ruke

Istraživanja o uticaju korišćenja telefona ujutru su još u toku, ali mnogi stručnjaci za mentalno zdravlje savetuju da izbegavate ekrane odmah po buđenju.

- Klinička iskustva pokazuju da trenutna izloženost ekranu izaziva bujicu notifikacija, mejlova i vesti koje aktiviraju stresne puteve u mozgu pre nego što ste se uopšte razbudili - objašnjava Menpa.

To može da izazove anksioznost još pre nego što ustanete iz kreveta. Ona preporučuje da sačekate barem 30 minuta, ako možete. Ako baš morate da proverite nešto, ograničite se na par minuta pre nego što započnete dan, savetuje Stela Kimbro, licencirani klinički socijalni radni iz Pensilvanije.

- Telefon je pravi potrošač vremena i napravljen je tako da zadrži našu pažnju. Ako budemo svesnije koristili telefon, mi ćemo kontrolisati njega, a ne on nas - kaže ona.

Proces postavljanja cilja je koristan jer podrazumeva razmišljanje o tome šta želite Foto: Shutterstock

Postavite nameru

Razmišljanje o planu za dan može vam pomoći da postupate pozitivnije.

- Proces postavljanja cilja je koristan jer podrazumeva razmišljanje o tome šta želite i donošenje odluke kako ćete to ostvariti - objašnjava Vejlje.

Namera može da bude različita, važno je samo da u nju verujete, dodaje Parks. Takođe, treba da vas inspiriše, a ne da vas kritikuje ili navodi na perfekcionizam. (Jedan način da to postignete je da izbegavate reč „moram“.) Primeri mogu biti: „Danas ću tražiti radost“, „Moja vrednost je u tome kako se pojavljujem, a ne u onome što postižem“ ili „Danas ću se zabaviti“.

Meditirajte

Mnogi misle da meditacija znači potpuno isprazniti misli, ali to nije tačno.

- Cilj meditacije je da se fokusirate na jednu stvar u sadašnjem trenutku. Za mene je igranje sporta ili gledanje mog sina kako igra fudbal meditativno iskustvo jer usmeravam pažnju na jednu stvar i prisutna sam - objašnjava Parks.

Ovo je oblik meditacije svesnosti koji se lako može uklopiti u svakodnevni život, dodaje Vejlje. Probajte da sporije žvaćete hranu i obratite pažnju na ukus i teksturu, ili umesto da zurite u telefon dok šetate, provedite nekoliko minuta osluškujući zvuke oko sebe.

- Najbolje je, prema mom iskustvu, kada osoba odabere jedno čulo i posveti mu se dve do tri minute, a svi imamo toliko vremena - objašnjava ona.

Istraživanja pokazuju da kretanje podiže endorfine i druge ‘hormone sreće’ koji popravljaju raspoloženje i smanjuju stres Foto: Shutterstock

Pokrenite se

Ne volite vežbanje? Nema problema. Fizička aktivnost ne mora biti naporna da bi bila korisna.

- Istraživanja pokazuju da kretanje podiže endorfine i druge ‘hormone sreće’ koji popravljaju raspoloženje i smanjuju stres. Vrsta aktivnosti nije toliko važna, bitno je samo da pokrenete telo. Sve je stvar ličnih preferencija. Možete, recimo, dan započeti plesom uz muziku, šetnjom ili istezanjem - kaže Franeška Ema, licencirani mentalno-zdravstveni savetnik iz Njujorka.

Izložite se prirodnom svetlu

Istraživanja ukazuju da izlaganje sunčevoj svetlosti odmah ujutru može poboljšati raspoloženje i opšte blagostanje, kaže Kimbro. Preporučuje se 30 do 45 minuta jutarnjeg svetla, ali i 15 minuta može pomoći nekim ljudima da poprave raspoloženje.

Prigrlite rutinu

Doslednost je važna za sve prethodno pomenute navike.

- Početak dana na dosledan i poznat način daje signal mozgu da ste bezbedni, što pomaže u regulisanju nervnog sistema - objašnjava Ema.

A kada ste emocionalno stabilni, lakše ste produktivni i nosite se sa stresom — što su ključni faktori za bolje raspoloženje.