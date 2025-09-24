Oštećenje bubrega može dugo biti bez simptoma ili se manifestovati ozbiljnim znakovima kada je već nastalo značajno oštećenje

Mnogi ljudi ne shvataju koliko naizgled bezazlene svakodnevne stvari mogu vremenom naneti štetu bubrezima. Bubrezi su izuzetno vredni organi koji uklanjaju toksine, održavaju ravnotežu tečnosti i obezbeđuju pravilno funkcionisanje celog tela.

Oštećenje bubrega može dugo biti bez simptoma ili se manifestovati ozbiljnim znakovima kada je već nastalo značajno oštećenje. Zato je važno da obratite pažnju na navike koje ste možda usvojili, i da ih blagovremeno prilagodite kako biste poboljšali zdravlje svojih bubrega.

Ovo su neke od svakodnevnih aktivnosti koje mogu opteretiti ili oštetiti bubrege: Nedovoljan unos vode

Bubrezima je potrebna voda da bi mogli da izbacuju toksine iz organizma. Dehidracija dovodi do nakupljanja otpada u telu i povećava rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca.

Bilo bi korisno da pijete osam do 12 čaša vode dnevno, osim ako vam lekar ne preporuči drugačije.

Prekomeran unos soli

Višak soli povećava krvni pritisak i preopterećuje bubrege. Dodatni problem je što se so često „krije“ u industrijski prerađenim i pakovanim namirnicama, zato je bolje birati sveže namirnice i koristiti začinsko bilje umesto dodatne soli.

Umesto soli bolje je birati sveže namirnice i koristiti začinsko bilje Foto: Shutterstock

Preterana upotreba lekova protiv bolova

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što je ibuprofen, mogu izazvati oštećenje bubrega i čak dovesti do krvarenja. Lekove bi trebalo uzimati samo po preporuci lekara, u propisanim dozama i ne dugoročno, osim ako to lekar izričito ne savetuje.

Konzumiranje visoko prerađene hrane

Visoko prerađena hrana obično sadrži velike količine soli, šećera i nezdravih masti, što povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska – a sve to su glavni uzroci oštećenja bubrega.

Previše proteina u ishrani

Velika količina proteina može opteretiti bubrege jer se pri njihovoj razgradnji stvaraju otpadne materije. Obroci bi trebalo da budu uravnoteženi i da sadrže dovoljno voća i povrća, naročito ako već imate problema sa bubrezima.

Pušenje i prekomerno konzumiranje alkohola

Pušenje oštećuje tkivo bubrega i narušava cirkulaciju krvi. Alkohol izaziva dehidraciju i povisuje krvni pritisak, što dodatno opterećuje bubrege.

Zadržavanje mokraće

Ignorisanje potrebe za mokrenjem stvara dodatni pritisak na bubrege i može dovesti do infekcija i oštećenja.

Nedovoljno sna i stalni stres ometaju procese obnove u telu i mogu vremenom doprineti oštećenju bubrega Foto: Shutterstock

Nedostatak sna i hroničan stres

Da bi pravilno funkcionisali, bubrezima je potreban uredan ritam spavanja i budnosti. Nedovoljno sna i stalni stres ometaju procese obnove u telu i mogu vremenom doprineti oštećenju bubrega.

Fizička neaktivnost

Redovno vežbanje pomaže u održavanju zdrave telesne težine i krvnog pritiska. Sedentarni način života povećava rizik od problema sa bubrezima.

Šta možete da promenite za zdravije bubrege? Pijte dovoljno vode svakog dana.

Smanjite unos slane, prerađene i „brze“ hrane.

Uzimajte lekove protiv bolova samo kada je neophodno i u dogovoru sa lekarom.

Prestanite da pušite i izbegavajte alkohol.

Slušajte svoje telo i ne zadržavajte mokraću.

Poboljšajte kvalitet sna i naučite kako da se opustite u stresnim situacijama.

Krećite se svakog dana – čak i lagana ili umerena fizička aktivnost je korisna.

Vaši bubrezi rade neprekidno, 24 sata dnevno, kako bi održavali vaše telo u životu i balansu. Njihovo očuvanje počinje pažnjom prema sitnim svakodnevnim navikama koje dugoročno čine veliku razliku. Jednostavne promene – poput unosa više vode, smanjenja količine soli, pažljivije upotrebe lekova i redovne fizičke aktivnosti – mogu sprečiti ili usporiti oštećenje bubrega.