Slušaj vest

Aluminijumska folija je već decenijama nezamenjiva u svakoj kuhinji, a koristimo je da zamotamo ostatke hrane, za pečenje ili roštilj. Ali poslednjih godina pojavile su se sumnje da folija može da ispušta aluminijum u hranu i tako ugrozi zdravlje. Da li zaista postoji rizik od trovanja ili su strahovi preterani?

Kako aluminijum dospeva u hranu

Aluminijum je treći najčešći element na Zemlji, prisutan u vazduhu, vodi i zemljištu. U malim količinama svakodnevno dolazimo u kontakt s njim, a bubrezi ga efikasno izlučuju iz organizma. Problem nastaje kada se folija koristi direktno u dodiru sa hranom, posebno pri zagrevanju. Najveća opasnost postoji kada se u njoj peku kisela jela (poput paradajza ili citrusa), kada se folija koristi na vrlo visokim temperaturama ili kada se vruća i slana hrana dugo čuva obmotana folijom.

Što je temperatuta viša, to je veći rizik da aluminijum pređe na hranu veći Foto: Profimedia

Iako ovo zvuči zabrinjavajuće, istraživanja pokazuju da su količine aluminijuma koje dospeju u hranu obično male i daleko ispod granice koja bi bila štetna za zdrave ljude.

Da li je trovanje aluminijumom realan rizik?

Trovanje aluminijumom (aluminijumska toksičnost) nastaje kada telo zadrži previše ovog metala, što bubrezi više ne mogu da prerade. To se najčešće dešava kod osoba sa hroničnim bolestima bubrega ili kod onih koji su profesionalno izloženi aluminijumu (npr. u rudnicima ili industriji). Za prosečnog korisnika koji koristi foliju povremeno, rizik je praktično zanemarljiv.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da je dozvoljen nedeljni unos aluminijuma oko 2 mg po kilogramu telesne mase. Količina koja dospe u organizam prilikom uobičajene pripreme hrane u foliji predstavlja tek mali deo ove granice.

Osobe sa bubrežnim oboljenjima trebalo bi da izbegavaju upotrebu folije Foto: Shutterstock

Dugoročni rizici i istraživanja

Prekomerna izloženost aluminijumu povezuje se sa određenim zdravstvenim problemima, iako dokazi nisu uvek jasni:

moguće veze sa neurodegenerativnim bolestima poput Alchajmerove bolesti,

bolestima poput Alchajmerove bolesti, poremećaji u metabolizmu kalcijuma i bolestima kostiju ,

, dodatno opterećenje bubrega kod pacijenata koji već imaju oštećenje ovih organa. Pridržavajte se pravila