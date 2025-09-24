Slušaj vest

U savremenom zdravstvenom sistemu, farmaceut ne izdaje samo lekove, farmaceut je savetnik, edukator i čuvar bezbednosti pacijenata. Njegova uloga u očuvanju javnog zdravlja i pravilnoj primeni terapije postaje sve značajnija.

Farmaceut - najbliži saveznik u očuvanju zdravlja

Pod sloganom „Misliš na zdravlje, misli na farmaceuta“, 25. septembar obeležava se kao Svetski dan farmaceuta, ukazujući na to koliko su stručnost i dostupnost farmaceuta ključni za svakodnevni rad zdravstvenog sistema.

- Farmaceut je profesionalac koji spaja stručnost i dostupnost. Njegova uloga u zdravstvenom sistemu postaje sve važnija, jer obezbeđuje kontinuitet u lečenju, sigurnost pacijenata i racionalnu primenu terapije - naglašava Slavica Milutinović, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Slavica Milutinović, direktorka Farmaceutske komore Srbije. Foto: Foto Privatna arhiva/ Jakov Simović



Više od 1.100 farmaceuta savetnika u apotekama širom Srbije svakodnevno pomaže građanima kroz standardizovane usluge savetovanja. Oni prate terapiju pacijenata sa hroničnim bolestima poput dijabetesa, hipertenzije i astme, objašnjavaju pravilnu primenu antibiotika, daju savete u vezi vakcinacija i pružaju stručan savet u svim pitanjima vezanim za lekove i zdravlje.

- U poslednjih šest godina evidentirano je preko 88.000 takvih savetovanja, što potvrđuje da farmaceuti aktivno doprinosе sigurnosti i kvalitetu lečenja u zajednici. Na mantilu savetnika stoji bedž, znak prepoznavanja da se upravo tom farmaceutu može obratiti za savet. Da bi građanima olakšali pristup savetnicima, Farmaceutska komora Srbije pokrenula je i digitalnu uslugu „Pronađi savetnika“ na sajtu www.farmkom.rs, gde se može lako pronaći farmaceut i apoteka u svom gradu – objašnjava Milutinović.

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) je 2009, na kongresu u Istambulu, donela odluku da se 25. septembar, dan kada je ova organizacija osnovana 1912. godine, obeležava kao Svetski dan farmaceuta. Farmaceutska komora Srbije obeležava ovaj dan od 2015. godine.

Farmaceuti su takođe aktivni u edukaciji i zaštiti javnog zdravlja.

Povodom Svetskog dana farmaceuta, u vrtićima i osnovnim školama se organizuju časovi javnog zdravlja. Najmlađima su namenjene teme - Kako da porastemo zdravi i snažni, Moj farmaceut i ja, Vitaminska matematika, dok stariji osnovci uče o uticaju alkohola i energetskih pića, štetnosti duvanskog dima i odgovornom pristupu informacijama o zdravlju.

- Pred nama je period kada farmaceuti treba da prepoznaju nove mogućnosti i aktivno učestvuju u projektima Farmaceutske komore Srbije. Samo na taj način profesija može u potpunosti da odgovori na izazove savremenog društva i zdravstvenog Sistema - dodaje Milutinović.