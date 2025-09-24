Da li ste umorni, razdražljivi i depresivni? Možda vam nedostaje vitamin B12, ovo su najčešći simptomi
Vitamin B12 je neophodan za mnoge važne funkcije i, uz nekoliko izuzetaka, jedini način da se unese jeste putem hrane životinjskog porekla ili suplemenata vitamina B12.
B12 je uključen u metabolizam i mineralizaciju kostiju, pa je posebno važan za žene koje su u riziku od bolesti kostiju, kao što je osteoporoza.
- Vitamin B12 je esencijalni vitamin rastvorljiv u vodi koji igra ključnu ulogu u pomaganju funkcionisanju mozga i nervnog sistema. Podržava stvaranje crvenih krvnih zrnaca i pomaže u održavanju mijelinskog omotača, zaštitnog omotača za vaše živce. Takođe igra ulogu u proizvodnji DNK, pomažući u sprečavanju urođenih mana tokom trudnoće - kaže Ešli Kičens, nutricionistkinja.
Vaše telo apsorbuje B12 iz hrane u višestepenom procesu:
- Prvo, hlorovodonična kiselina u vašem želucu odvaja B12 od proteina za koji je prvobitno vezan;
- Zatim se B12 kombinuje sa intrinzičnim faktorom, proteinom koji se proizvodi u želucu, i telo ih zajedno apsorbuje.
- Jedna od supermoći vitamina B12 je to što je to jedini vitamin rastvorljiv u vodi koji se može skladištiti u ljudskom telu i može ostati skladišten u jetri nekoliko godina. Zato možda nećete primetiti simptome nedostatka tokom prvih nekoliko godina veganske ili vegetarijanske ishrane, ali onda možete početi da osećate umor, slabost i druge znake kako se te zalihe iscrpljuju - ističe Kičens.
Šta uzrokuje nedostatak vitamina B12?
Konzumiranje ishrane bez životinjskih proizvoda, obogaćenih biljnih proizvoda ili suplemenata jedan je od načina na koji možete iscrpeti B12 iz svog tela, ali postoje i drugi razlozi zašto vaše telo možda ne dobija dovoljno ovog hranljivog sastojka.
Kao što je gore pomenuto, B12 mora da se kombinuje sa proteinom koji se naziva intrinzični faktor u želucu pre nego što se može apsorbovati. Međutim, kod ljudi sa autoimunom bolešću pernicioznom anemijom, antitela se vezuju za intrinzični faktor, sprečavajući ga da se veže za B12 i omogućavajući mu da se apsorbuje.
Postoji nekoliko razloga zašto vaše telo možda neće moći da apsorbuje dovoljno B12.
- Ako ste imali operaciju gastričnog bajpasa, vaš novi digestivni trakt može zaobići deo želuca koji proizvodi intrinzični faktor, koji mora da se kombinuje sa B12 pre nego što ga telo može apsorbovati.
- Ljudi sa celijakijom, Kronovom bolešću ili drugim gastrointestinalnim stanjima takođe mogu imati problema sa apsorpcijom vitamina.
- Razmotrite ovo kao još jedan dobar razlog da smanjite konzumiranje alkohola. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, muškarci koji piju više od dva alkoholna pića dnevno i žene koje piju više od jednog dnevno mogu imati poteškoća sa apsorpcijom B12 iz hrane.
- Mnoge studije su takođe pokazale da je nedostatak vitamina B12 povezan sa malapsorpcijom vitamina B12 kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 koji uzimaju metformin (lek koji se koristi za lečenje dijabetesa tipa 2 ali i kao terapija za pacijente sa insulinskom rezistencijom), piše na sajtu National Library of Medicine.
Simptomi nedostatka vitamina B12
Nedostatak vitamina B12 može izazvati fizičke i neurološke simptome, a sve više istraživanja potvrđuje da može izazvati i psihološke probleme.
- umor
- slabost mišića
- mučnina
- gubitak težine
- razdražljivost
- depresija
- problemi sa hodanjem
- ubrzan rad srca
- utrnulost ili peckanje u rukama i stopalima
- bol u ustima ili jeziku
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdavlje.kurir.rs
