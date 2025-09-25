da li ste znali?

Feritin predstavlja oblik u kome naše telo skladišti gvožđe i odražava njegove rezerve. Zbog toga je njegov nivo mnogo precizniji pokazatelj od samog gvožđa u krvi, kaže na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.

- Ukoliko je feritin nizak, to je najčešći znak da postoji manjak gvožđa, koji može da dovede do anemije. Simptomi poput hroničnog umora, vrtoglavice, lomljive kose i noktiju, pa čak i problema sa koncentracijom, mogu da budu posledica upravo ovog stanja. Sa druge strane, povišen feritin može da ukazuje na upalne procese, infekcije, hronične bolesti, pa čak i preopterećenje gvožđem - objašnjava dr Vešović.

Hronični umor je često prvi simptom nedostaka gvožđa Foto: Shutterstock

Važno je naglasiti da feritin ne treba posmatrati izolovano, već u kontekstu drugih krvnih parametara i celokupnog zdravstvenog stanja, dodaje doktor. Samo tako se može dobiti prava slika o tome da li našem organizmu zaista nedostaje gvožđe ili se iza odstupanja kriju drugi uzroci.

Feritin kao marker inflamacije

Feritin nije samo pokazatelj rezervi gvožđa u organizmu, on je i akutno-fazni protein, što znači da se njegovi nivoi povećavaju u situacijama kada postoji upala.

- To može da se dogodi kod infekcija, malignih i autoimunih bolesti. U tim slučajevima povišen feritin ne mora nužno da znači da u telu ima previše gvožđa, već da je aktiviran imuni sistem i da organizam luči upalne molekule, pre svega interleukin 6 (IL-6) - sugeriše dr Vešović.

Feritin i insulinska rezistencija

Brojna istraživanja pokazala su da osobe sa insulinskom rezistencijom ili predijabetesom često imaju povišene vrednosti feritina.

Osobe sa višim feritinom imaju povećan rizik da razviju dijabetes tipa 2 Foto: Shutterstock

- On se u tom kontekstu posmatra kao nezavisan marker IR, jer je povezan sa oksidativnim stresom i tihom, tzv. subkliničkom inflamacijom u masnom tkivu. Osobe sa višim feritinom imaju povećan rizik da razviju dijabetes tipa 2 - opominje doktor.

Feritin i metabolički sindrom

Povišen feritin često se javlja zajedno sa komponentama metaboličkog sindroma, a to su:

abdominalna gojaznost (u predelu struka),

(u predelu struka), povišen krvni pritisak,

poremećaji masnoća u krvi ( visoki trigliceridi, nizak HDL ),

), poremećaji u regulaciji šećera u krvi.

U ovim slučajevima feritin se tumači kao marker tzv. metaboličke upale, hronične, niskogradijentne inflamacije koja potiče pre svega iz visceralne masti i jetre. Kod osoba sa masnom jetrom (NAFLD ili NASH) feritin je takođe često povišen, i to ne samo zbog upalnih procesa već i zbog poremećaja u metabolizmu gvožđa, sugeriše doktor.

Kod osoba sa masnom jetrom feritin je takođe često povišen Foto: Shutterstock

- Zato je praćenje feritina odličan način da se preventivno vodi računa o zdravlju. On nam pokazuje kada su rezerve gvožđa na izmaku i daje signal da se nešto preduzme - naglašava prof. dr Dušan Vešović.

Kako povisiti gvožđe u krvi

Ako se laboratorijski potvrdi manjak gvožđa, važno je korigovati ga pravovremeno, jer dugotrajni deficit može da dovede do anemije i hroničnog umora. Lekari preporučuju: