MediGroup, najveći privatni zdravstveni sistem u Srbiji, otvorio je vrata novog Doma zdravlja na Banovom brdu, na adresi Požeška 156, čime je stanovnicima Čukarice i okolnih naselja omogućen pristup kvalitetnim i sveobuhvatnim zdravstvenim uslugama na jednoj lokaciji.

Na događaju povodom zvaničnog otvaranja, novi Dom zdravlja svečano su otvorile Marijana Vasilesku, generalna direktorka MediGroup sistema, i Gorana Miletić, menadžerka ustanove.

„Otvaranjem MediGroup Doma zdravlja u Požeškoj ulici dodatno širimo našu prisutnost na Čukarici – jednoj od najrazvijenijih i najdinamičnijih beogradskih opština. Iako smo već prisutni kroz laboratorije i specijalističke usluge, ovo je naš prvi dom zdravlja u ovom delu grada, kojim našim pacijentima obezbeđujemo još veću dostupnost i kontinuitet vrhunske zdravstvene zaštite. Naš cilj je da budemo pouzdan partner građanima i zajednici, sa jasnim fokusom na kvalitet, stručnost i poverenje“, izjavila je Marijana Vasilesku, generalna direktorka MediGroup sistema.

Dom zdravlja MediGroup Požeška nudi bogat spektar usluga u oblasti opšte i interne medicine, pedijatrije, kardiologije, ginekologije, neurologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i laboratorijske i ultrazvučne dijagnostike.

Povodom početka rada, MediGroup je pripremio i posebnu pogodnost - komšije sa opštine Čukarica i okolnih naselja mogu ostvariti 15 odsto popusta na sve usluge u prvih mesec dana rada.

Radno vreme MediGroup Doma zdravlja biće od 7 do 21 časa radnim danima, a subotom od 8 do 17 sati, dok će usluge i saveti Kontakt centra biti dostupni 24 sata, na dobro poznatom broju telefona 011 40 40 100.