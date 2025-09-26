Slušaj vest

Često možemo da čujemo kako neko može da predvidi kišu zato što ga bole zglobovi. Tipično je da oni počnu čak i pre nego što padnu prve kapi kiše, kaže dr Dejvid Borenstin, reumatolog i klinički profesor medicine na Medicinskom centru Univerziteta Džordž Vašington.

- Ako ste pažljivo slušali baku ili nekoga ko ima artritis, možda su vam više puta rekli da će padati kiša. I što je posebno neverovatno, obično su bili u pravu - dodaje.

Lekari se uglavnom slažu da se bol u zglobovima češće javlja sa pojavom hladnog i kišnog vremena, ali nema jasnih dokaza zašto je to tako. Pretpostavlja se da na zglobove može da utiče i vazdušni pritisak, i vlažnost vazduha, i količina padavina, i sama temperatura. Upravo zbog toga naučnicima je teško da precizno utvrde šta je glavni uzrok bola u tokom kišnih i hladnih dana.

Kako vremenske prilike utiču na zglobove?

Tokom poslednjih godina sprovedena su brojna istraživanja o povezanosti bola u zglobovima i vremenskih prilika, ali još niko sa sigurnošću ne može da kaže koja je tačna veza među njima. Deo problema leži i u samim istraživanjima, jer su mnoge studije obuhvatale mali broj ispitanika, pa rezultati nisu dovoljno pouzdani.

Ipak, postoji nekoliko teorija koje pokušavaju da objasne ovu vezu. Jedna od njih navodi da ljudi s bolovima u zglobovima, naročito oni koji imaju artritis, mogu da budu osetljivi na promene vazdušnog pritiska. Bol se javlja kada je hrskavica u zglobovima istrošena i više ne može da štiti kosti. Kada se pritisak promeni, izloženi nervi registruju tu promenu i bol se pojačava.

Kada je hrskavica u zglobovima istrošena, više ne može da štiti kosti Foto: Shutterstock

Još jedna teorija takođe se odnosi na pritisak. Dr Borenstin objašnjava da tkivo oko zglobova možemo da zamislimo kao mali balon. Spoljašnji vazdušni pritisak pritiska to tkivo i sprečava ga da se širi. Kada temperature naglo padnu i sprema se kiša, pritisak u atmosferi opada, što stvara manji spoljašnji pritisak na zglobove i omogućava tkivu da se širi. To širenje je mikroskopsko i gotovo neprimetno, ali ipak može da izazove bol.

Stručnjaci za WebMD dodaju i da se bol u zglobovima pojačava kada se osoba manje kreće, a hladno i kišovito vreme obično znači više boravka kod kuće, u sedećem ili ležećem položaju, što dovodi do ukočenosti i bola. Zglobovi mogu da budu ukočeniji i zato što tečnost koja ih ispunjava na hladnoći postaje gušća.

Kako ublažiti bol izazvan promenom vremena?

Na osnovu ovih teorija lekari su osmislili nekoliko načina da se ublaži bol u zglobovima. Kada temperatura padne, važno je grejati zglobove. Tuširanje toplom vodom, vruće kupke, slojevito oblačenje i posebna pažnja na ruke i stopala mogu da pomognu. Ako je veoma hladno, tokom noći preporučuje se korišćenje grejnih ćebadi ili termofora, a dodatno grejanje bolnih zglobova može da pruži olakšanje. Tople parafinske kupke su takođe dobra prva pomoć, a ako bol postane intenzivan, trebalo bi posegnuti za lekovima protiv bolova.

Grejanje bolnih zglobova može da pruži olakšanje Foto: Shutterstock