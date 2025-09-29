Slušaj vest

Vejpovanje dovodi sve veći broj ljudi kod zubara zbog karijesa i problema sa desnima, upozorava stručnjak.

Doktorka Smita Mehra, oralni hirurg kaže da primećuje zabrinjavajući porast broja mladih koji dolaze sa karijesom, problemima sa usnom šupljinom i simptomima povezanima sa korišćenjem vejpa, koji su ranije bili retkost kod osoba mlađih od 30 godina.

Oko 5,5 miliona Britanaca, odnosno 10 procenata populacije, koristi vejpe, pokazalo je istraživanje organizacije Action on Smoking and Health.

- Vejpovanje je za mnoge mlade korisnike daleko zavisnije od duvana i na zabrinjavajući način narušava njihovo oralno zdravlje. Ovo su problemi koje bismo inače očekivali kod starijih odraslih osoba jer ih izaziva pušenje. Sada se pojavljuju mnogo ranije zbog učestalosti vejpa kod mladih i štete koju on izaziva - rekla je dr Mehra za Daily Mail.

Povećan rizik od suvih usta

Oko jedno od petoro dece, uzrasta od 11 do 17 godina, probalo je vejp, a 7 procenata trenutno koristi e-cigarete.

Jedan od glavnih problema je što tečnost za vejping sadrži propilen glikol, hemikaliju koja izaziva suva usta, i biljni glicerin, koji oblaže usnu duplju i sprečava dejstvo pljuvačke koja štiti zubnu gleđ.

- Nikotin u vejpovima takođe smanjuje lučenje pljuvačke, a topao dim ubrzava isparavanje, dodatno isušujući usta. Krajnji rezultat je manje pljuvačke – a pljuvačka je vaš prirodni odbrambeni sistem. Ona spira bakterije i neutrališe kiselinu. Bez nje, hrana se lepi za zube, plak se nagomilava i počinje karijes - kaže dr Mehra.

Stručnjaci upozoravaju da vejping može da dovede do upale, krvarenja i infekcije desni Foto: Shutterstock

Mogu se javiti i bolesti desni

Upozorila je i da vejping može da utiče na desni.

- Može da dovede do upale, krvarenja i infekcije – a nikotin iz e-tečnosti smanjuje protok krvi u desni, što stanje dodatno pogoršava. Često vidimo naslage kamenca i mrlje koje se nakupljaju na strani usta gde osoba drži vejper. To je obrazac koji sada povezujemo sa redovnim korisnicima – i koji sve češće viđamo kod mlađih pacijenata - rekla je doktorka.

Prema studiji objavljenoj u časopisu JDR Clinical & Translational Research, osobe koje vejpuju imaju 80% veću verovatnoću da razviju suva usta u poređenju sa onima koji ne koriste vejpe.

Istraživanja pokazuju da vejping može izazvati čitav niz problema kod mladih. Jedna nedavna studija pokazala je da deca koja koriste vejpe imaju veću verovatnoću da kasnije počnu da puše, da im bude dijagnostikovana astma i da pate od lošeg mentalnog zdravlja.

Takođe je ukazano na povezanost vejpa sa većim rizikom od respiratornih bolesti i zloupotrebe supstanci.

Ranije ove nedelje, stručnjaci su pozvali na promenu pakovanja vejpova kako bi se odvratili mladi od njihove kupovine. To je usledilo nakon istraživanja sa Univerzitetskog koledža u Londonu, koje je pokazalo da standardizovano pakovanje i ograničavanje opisa ukusa smanjuju privlačnost među mladima.

- Pakovanje vejpova i regulacije ukusa moraju da postignu delikatnu ravnotežu. Moraju da teže odvraćanju mladih i onih koji ne puše, a da istovremeno ne obeshrabre pušače da koriste vejping kao način za prestanak pušenja - rekla je dr Iv Tejlor sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL).