Među njima su glavni vitamin D i vitamin B12, koji pomažu u regulisanju metabolizma i obezbeđuju energiju, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje SAD (NIH).

- Starije osobe često imaju smanjenu proizvodnju želudačne kiseline, što može otežati apsorpciju vitamina B12 - objašnjava nutricionistkinja Erin Palinski-Vejd.

Ukratko, nedostatak hranljivih materija može dovesti do umora i slabosti, a povezan je i sa kognitivnim padom, prema podacima NIH.

Telo takođe postaje manje efikasno u pretvaranju sunčeve svetlosti u vitamin D, kaže Palinski-Vejd. Nedostatak ovog hranljivog sastojka može učiniti kosti slabim i poroznim, a šanse za to se povećavaju sa godinama.

- Nakon menopauze, nivo određenih hormona kod žena se smanjuje, što ubrzava gubitak koštane mase - napominje Palinski-Vejd.

Najbolji način da se spreče nutritivni nedostaci (i potencijalne posledice po zdravlje) jeste da se doda više hrane bogate vitaminima D i B12. Prevencija ima predloge za obroke koji vam mogu pomoći da povećate unos ovih važnih vitamina.

Stručnjaci preporučuju da jedete cela jaja za doručak za zdrvu dozu vitamina D i B12 Foto: Shutteratock

Jaja za doručak

Belanca su niskokalorična hrana sa niskim sadržajem masti, ali ako uklonite žumance, takođe propuštate zdravu dozu vitamina D i B12. Zato se preporučuje da jedete cela jaja.

Probajte ovo: Napravite omlet sa sirom, povrćem ili prelijte jaje na tost ili avokado. Ne zaboravite da su i kuvana jaja ukusna.

Konzervirana tuna za ručak

Ova masna riba je dobar izvor vitamina D i B12, kaže Palinski-Vejd. Takođe sadrži zdrave masti, kalijum i gvožđe, hranljive materije koje pomažu različitim proteinima da isporuče kiseonik telu.

Probajte ovo: Za dodatni unos vitamina, napravite salatu od tune sa grčkim jogurtom. Mlečni proizvodi poput jogurta često su obogaćeni vitaminom D, a pošto potiču od životinja, već su dobar izvor B12, kaže Palinski-Vejd.

Možete staviti tunu na krišku hleba ili napraviti salatu sa zelenom salatom, paradajzom, lukom, kukuruzom, prelivenom limunom i maslinovim uljem i možda posutom prepečenim susamom. Ili možete napraviti verziju sa tunom i belim pasuljem.

Možete staviti tunu na krišku hleba ili napraviti salatu sa zelenom salatom Foto: Shutterstock

Odrezak od lososa za večeru

Vitamin D je teško pronaći u prirodnoj hrani (osim ako nije posebno dodat), ali losos je izuzetak od pravila. Takođe je odličan izvor proteina i vitamina B6, koji pomaže u održavanju zdravog nervnog i imunog sistema.

Probajte ovo: Pržite ili pecite odrezak i jedite ga sa zelenim povrćem ili salatom.