Od raka pluća do otkazivanja bubrega: Loš zadah može da otkrije više nego što mislite
Prema studiji objavljenoj u časopisu Gut, tehnologija testiranja daha ili izdisajni test može otkriti rak želuca u najranijim fazama. Ali to nije jedino stanje koje se može prepoznati pomoću daha.
Najčešći uzroci lošeg zadaha
- Hrana: Hrana se razgrađuje u ustima, gde se bakterije razmnožavaju i izazivaju neprijatne mirise. Crni i beli luk, kao i začini, često su uzrok.
- Duvan: Pušenje i žvakanje duvana dovode do neprijatnog zadaha.
- Loša oralna higijena: Neredovno pranje zuba i nekorišćenje konca omogućavaju komadićima hrane da ostanu u ustima. Bakterije na jeziku takođe izazivaju loš miris.
- Suva usta: Smanjena količina pljuvačke omogućava rast bakterija. Često se javlja ujutru, posebno kod osoba koje spavaju otvorenih usta.
- Zubne infekcije: Kvarni zubi, bolesti desni i infekcije u usnoj duplji izazivaju loš zadah.
- Postnazalno curenje: Sluz iz sinusa ili krajnika može izazvati neprijatan miris iz usta.
- Ozbiljna oboljenja: Neki karcinomi i metaboličke bolesti mogu izazvati specifičan, neprijatan ili metalni miris daha.
9 zdravstvenih stanja koja mogu izazvati loš zadah
Rak pluća
Istraživači su pomoću "elektronskog nosa" identifikovali rak pluća kod velikog broja pacijenata putem daha. Tehnologija je uspešno razlikovala rak čak i kod pušača.
Srčana insuficijencija
Masena spektrometrija (analiza molekula na osnovu njihove mase) pokazala je da je moguće identifikovati pacijente sa srčanom insuficijencijom analizom daha. Ovo je neinvazivna metoda sa velikim potencijalom.
Dijabetes i dijabetička ketoacidoza
Loše kontrolisan dijabetes može izazvati suva usta i bolesti desni, što uzrokuje zadah. Voćni ili miris poput acetona može ukazivati na ketoacidozu (nedostatak insulina), opasno stanje koje zahteva hitnu pomoć.
Otkazivanje bubrega
Miris sličan amonijaku ili ribi može ukazivati na krajnji stadijum bubrežne bolesti. Toksini se zadržavaju u organizmu i izazivaju loš miris iz daha.
Apneja u snu
Ljudi koji imaju apneju često spavaju otvorenih usta, što dovodi do suvoće i rasta bakterija koje izazivaju zadah, naročito ujutru.
GERB i poremećaji varenja
Refluks kiseline i gastroezofagealna refluksna bolest mogu uzrokovati zadah, jer se nesvarena hrana fermentiše u želucu. Takođe, heliko bakterija, koja izaziva gastristis i čir na želucu, može biti uzrok zadaha.
Alergije i infekcije disajnih puteva
Grip, bronhitis, sinusitis, kao i alergije mogu izazvati zadah usled nagomilavanja sluzi i disanja na usta.
Kvarni zubi i gingivitis
Kada se zubna gleđ istroši, hrana se zadržava u rupicama i bakterije se razmnožavaju. Gingivitis, upala desni, uzrokuje bol i neprijatan miris.
Rak želuca
Tehnologija bazirana na nanomolekulima može da otkrije rane faze raka želuca analizom daha. Istraživanja pokazuju visok potencijal za upotrebu u rutinskom skriningu.
Loš zadah nije uvek samo olfactorni problem. Može ukazivati na ozbiljna medicinska stanja koja zahtevaju pažnju. Ako primetite neobičan zadah ili ako on traje, razgovarajte sa stomatologom ili lekarom.
Izdisajni test bi u bliskoj budućnosti mogao da postane rutinski dijagnostički alat za otkrivanje bolesti, poručuju stručnjaci.
