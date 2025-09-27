KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Slušaj vest

Prema studiji objavljenoj u časopisu Gut, tehnologija testiranja daha ili izdisajni test može otkriti rak želuca u najranijim fazama. Ali to nije jedino stanje koje se može prepoznati pomoću daha.

Najčešći uzroci lošeg zadaha Hrana: Hrana se razgrađuje u ustima, gde se bakterije razmnožavaju i izazivaju neprijatne mirise. Crni i beli luk, kao i začini, često su uzrok.

Hrana se razgrađuje u ustima, gde se bakterije razmnožavaju i izazivaju neprijatne mirise. Crni i beli luk, kao i začini, često su uzrok. Duvan: Pušenje i žvakanje duvana dovode do neprijatnog zadaha.

Pušenje i žvakanje duvana dovode do neprijatnog zadaha. Loša oralna higijena: Neredovno pranje zuba i nekorišćenje konca omogućavaju komadićima hrane da ostanu u ustima. Bakterije na jeziku takođe izazivaju loš miris.

Neredovno pranje zuba i nekorišćenje konca omogućavaju komadićima hrane da ostanu u ustima. Bakterije na jeziku takođe izazivaju loš miris. Suva usta: Smanjena količina pljuvačke omogućava rast bakterija. Često se javlja ujutru, posebno kod osoba koje spavaju otvorenih usta.

Smanjena količina pljuvačke omogućava rast bakterija. Često se javlja ujutru, posebno kod osoba koje spavaju otvorenih usta. Zubne infekcije: Kvarni zubi, bolesti desni i infekcije u usnoj duplji izazivaju loš zadah.

Kvarni zubi po pravilu uzrokuju loš zadah Foto: Shutterstock

Postnazalno curenje: Sluz iz sinusa ili krajnika može izazvati neprijatan miris iz usta.

Sluz iz sinusa ili krajnika može izazvati neprijatan miris iz usta. Ozbiljna oboljenja: Neki karcinomi i metaboličke bolesti mogu izazvati specifičan, neprijatan ili metalni miris daha. 9 zdravstvenih stanja koja mogu izazvati loš zadah

Rak pluća

Istraživači su pomoću "elektronskog nosa" identifikovali rak pluća kod velikog broja pacijenata putem daha. Tehnologija je uspešno razlikovala rak čak i kod pušača.

Srčana insuficijencija

Masena spektrometrija (analiza molekula na osnovu njihove mase) pokazala je da je moguće identifikovati pacijente sa srčanom insuficijencijom analizom daha. Ovo je neinvazivna metoda sa velikim potencijalom.

Dijabetes i dijabetička ketoacidoza

Loše kontrolisan dijabetes može izazvati suva usta i bolesti desni, što uzrokuje zadah. Voćni ili miris poput acetona može ukazivati na ketoacidozu (nedostatak insulina), opasno stanje koje zahteva hitnu pomoć.

Otkazivanje bubrega

Miris sličan amonijaku ili ribi može ukazivati na krajnji stadijum bubrežne bolesti. Toksini se zadržavaju u organizmu i izazivaju loš miris iz daha.

Miris zadaha sličan amonijaku ili ribi može ukazivati na krajnji stadijum bubrežne bolesti Foto: Shutterstock

Apneja u snu

Ljudi koji imaju apneju često spavaju otvorenih usta, što dovodi do suvoće i rasta bakterija koje izazivaju zadah, naročito ujutru.

GERB i poremećaji varenja

Refluks kiseline i gastroezofagealna refluksna bolest mogu uzrokovati zadah, jer se nesvarena hrana fermentiše u želucu. Takođe, heliko bakterija, koja izaziva gastristis i čir na želucu, može biti uzrok zadaha.

Alergije i infekcije disajnih puteva

Grip, bronhitis, sinusitis, kao i alergije mogu izazvati zadah usled nagomilavanja sluzi i disanja na usta.

Kvarni zubi i gingivitis

Kada se zubna gleđ istroši, hrana se zadržava u rupicama i bakterije se razmnožavaju. Gingivitis, upala desni, uzrokuje bol i neprijatan miris.

Rak želuca

Tehnologija bazirana na nanomolekulima može da otkrije rane faze raka želuca analizom daha. Istraživanja pokazuju visok potencijal za upotrebu u rutinskom skriningu.

Umesto zaključka Loš zadah nije uvek samo olfactorni problem. Može ukazivati na ozbiljna medicinska stanja koja zahtevaju pažnju. Ako primetite neobičan zadah ili ako on traje, razgovarajte sa stomatologom ili lekarom.

Izdisajni test bi u bliskoj budućnosti mogao da postane rutinski dijagnostički alat za otkrivanje bolesti, poručuju stručnjaci.