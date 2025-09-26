Slušaj vest

Iako ste fizički iscrpljeni, san izostaje jer mozak ostaje aktivan. Uobičajene navike mogu nesvesno ometati vaš san.

Potrebe tela naspram zahteva mozga pre spavanja

- Razmotrite svoje telo i svoj mozak kao dve odvojene jedinice sa različitim zahtevima. Vaše telo, nakon aktivnog fizičkog i mentalnog dana, vapi za snom - rekao je dr Šrej Kumara Šrivastav.

Ali vaš mozak može biti drugačiji. Lako se stimuliše i, ako ne dobije odgovarajuće signale, može ostati u režimu visoke budnosti – obrađujući informacije, brinući se o sutrašnjem rasporedu ili ponavljajući dnevne aktivnosti.

Prema rečima dr Šrivastava, da bismo zatvorili tu prazninu, moramo znati "šta održava naš mozak aktivnim" i "kako da ga nateramo da se smiri".

Evo šta možda radite pogrešno – i kako to da popravite: Previše gledanja u ekran pre spavanja

Vreme provedeno ispred ekrana pred spavanje je verovatno najveći problem današnjice. Surfovanje po društvenim mrežama, gledanje sadržaja ili čitanje mejlova izlaže vaše oči plavoj svetlosti. Ta svetlost vara vaš mozak i "uči ga" da je još dan, smanjujući lučenje melatonina, hormona koji reguliše san i budnost.

Korišćenje telefona pred spavanje može poremetiti biološki ritam i otežati uspavljivanje Foto: AnnaStills / Alamy / Profimedia

Sadržaj koji gledate dodatno mentalno stimuliše mozak i otežava vam da se opustite.

Rešenje: Uvedite "digitalni policijski čas". Isključite sve ekrane (telefone, tablete, televizore) najmanje 60–90 minuta pre spavanja. Umesto toga, pišite dnevnik, čitajte štampanu knjigu ili slušajte umirujuću muziku.

Popodnevni kofeinski udar

- Ta kafa koju ste popili tog popodneva možda vam je bila spas, ali njeni efekti traju mnogo duže nego što mislite - istakao je dr Šrivastav.

"Kofein ima dug poluživot", što znači da i satima kasnije polovina unesene količine ostaje u vašem telu – i ometa san.

Rešenje: Prestanite da unosite kofein "najkasnije do ranog popodneva". Ograničite i unos alkohola, posebno nekoliko sati pre spavanja.

Nedosledan raspored spavanja

Da li vikendom pokušavate da “nadoknadite” propušteni san? Dr Šrivastav upozorava da kasno spavanje i buđenje tokom vikenda, poznato kao društveni džetleg (pojava koja nastaje kada se telo suoči sa naglom promenom vremenskih zona), remeti vaš unutrašnji biološki sat.

Zbog toga ćete u ponedeljak biti pospani, ali neće vam biti lako da zaspite u uobičajeno vreme.

Rešenje: Održavajte dosledan ritam. Idite na spavanje i budite se u približno isto vreme svakog dana – i vikendom. Tako telo lakše prepoznaje kada je vreme za odmor.

Bez "ventila" za stres pred spavanje

Neprestano razmišljanje pred spavanje podiže nivo kortizola, hormona stresa, i održava vaš nervni sistem u stanju pripravnosti. Telo je iscrpljeno, ali mozak "trči maraton".

Stalno razmišljanje pre spavanja povećava nivo kortizola, hormona stresa, držeći vaš nervni sistem napetim i budnim Foto: Shutterstock

Rešenje: Odvojite 15–20 minuta uveče da zapišete svoje misli, brige i zadatke za sutra.

To "izbacuje" misli iz glave i ograničava vreme za brigu.

Nedostatak rutine za opuštanje

Telu i umu je potreban prelaz iz dnevne aktivnosti u stanje mira. Preskakanje iz aktivnog stanja direktno u krevet, zbunjuje vaš nervni sistem.

Rešenje: Napravite umirujuću večernju rutinu. To može biti topla kupka, lagano istezanje, vođena meditacija ili nekoliko stranica lagane knjige.

Zaključak

Borbeno zaspivanje iako ste iscrpljeni je "začarani krug", ali nije nepobediv. Prepoznavanjem i korigovanjem ovih navika, možete sinhronizovati telo i mozak i poslati im jasne signale da je vreme za spavanje.

Vratite sebi kvalitetan san malim, ali upornim promenama.