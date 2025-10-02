Slušaj vest

Iako vitamin C nije lek za običnu prehladu, koristi od vitamina C mogu uključivati zaštitu od nedostataka imunog sistema, kardiovaskularnih bolesti, prenatalnih zdravstvenih problema, očnih bolesti, pa čak i bora na koži.

- Vitamin C je dobio veliku pažnju, i to sa dobrim razlogom. Viši nivoi vitamina C u krvi mogu biti idealan nutritivni marker za opšte zdravlje - kaže istraživač studije Mark Mojad, dr medicine, magistar javnog zdravlja, sa Univerziteta u Mičigenu.

Što više proučavate vitamin C, to bolje razumete koliko je raznolik u zaštiti vašeg zdravlja – od srca i očiju, do imuniteta i dugovečnosti.

Koliko je vitamina C dovoljno?

- Bezbedna gornja granica za vitamin C je 2.000 miligrama dnevno, a postoje odlični rezultati sa jakim dokazima da je uzimanje 500 miligrama dnevno bezbedno - kaže Mojad.

Ali imajte na umu da, iako mnogi ljudi ne dobijaju uvek optimalan nivo vitamina C, nedostatak vitamina C je veoma redak u SAD i mnogim drugim zemljama. Nedostatak vitamina C se uglavnom javlja kod odraslih. U ekstremnim slučajevima, može dovesti do skorbuta – koji karakterišu slabost, anemija, modrice, krvarenje i klimavi zubi.

Dr Mojad ističe da uzimanje suplementa od 500 mg vitamina C nema značajnih mana, osim moguće iritacije želuca kod pojedinih oblika. Zato preporučuje nekiseli, puferovani oblik koji je blaži za varenje.

Hrana je najbolji način da unesete sve hranljive materije. Uz vitamin C, dobićete i druge vitamine i minerale, kao i vlakna ako jedete voće, povrće ili druge proizvode.

Hrana je najbolji način da unesete sve hranljive materije, kao što je vitamin C Foto: Profimedia

Čaša soka od pomorandže ili pola šolje crvene paprike bilo bi dovoljno da zadovolji vaš preporučeni dnevni unos vitamina C. Da biste dostigli 500 miligrama (mg), možete se okrenuti svim ovim namirnicama i pićima:

Uloga vitamina C u telu

Vitamin C, takođe poznat kao askorbinska kiselina, neophodan je za rast, razvoj i obnavljanje svih telesnih tkiva. Uključen je u mnoge telesne funkcije, uključujući formiranje kolagena, apsorpciju gvožđa, pravilno funkcionisanje imunog sistema, zarastanje rana i održavanje hrskavice, kostiju i zuba.

Vitamin C je jedan od mnogih antioksidanata koji mogu zaštititi od oštećenja izazvanih štetnim molekulima nazvanim slobodni radikali, kao i toksičnim hemikalijama i zagađivačima poput cigaretnog dima. Slobodni radikali mogu se nagomilavati i doprineti razvoju zdravstvenih stanja kao što su rak, srčana oboljenja i artritis.

Telo ne skladišti vitamin C, tako da predoziranje nije problem. Ali je i dalje važno da se ne prekorači bezbedna gornja granica od 2.000 miligrama dnevno kako bi se izbegle stomačne tegobe i dijareja.

Vitamin C je jedan od „vitamina rastvorljivih u vodi. Pošto ih vaše telo ne skladišti, potrebno ih je stalno unositi u ishranu kako biste održali zdrav nivo. Jedite voće i povrće bogato vitaminom C sirovo ili ih kuvajte sa minimalnom količinom vode kako ne biste izgubili deo vitamina rastvorljivog u vodi u kojoj se kuvate.

Vitamin C se lako apsorbuje i iz hrane i u obliku tableta, a može poboljšati apsorpciju gvožđa kada se ova dva sastojka konzumiraju zajedno.

Vitamin C se lako apsorbuje i iz hrane i u obliku tableta, a može poboljšati apsorpciju gvožđa Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi vitamina C

Nijedan vitamin sam po sebi ne može rešiti ozbiljne zdravstvene probleme. Vitamini najčešće deluju zajedno, a zdrave navike poput kvalitetnog sna, redovne fizičke aktivnosti i izbegavanja pušenja igraju ključnu ulogu. Ipak, istraživanja pokazuju da vitamin C može doprineti zdravlju u sledećim oblastima:

Stres

Nedostatak vitamina C povezan je sa mnogim bolestima povezanim sa stresom. To je prvi hranljivi sastojak koji se smanjuje kod ljudi koji piju previše alkohola, puše ili su gojazni.

A pošto je vitamin C jedan od hranljivih materija osetljivih na stres, Mojad kaže da održavanje nivoa vitamina C može biti idealan pokazatelj opšteg zdravlja.

Prehlade

Kada je u pitanju obična prehlada, vitamin C nije lek, ali neke studije pokazuju da može pomoći u sprečavanju ozbiljnijih komplikacija. - Postoje dobri dokazi da uzimanje vitamina C za prehladu i grip može smanjiti rizik od razvoja daljih komplikacija, poput upale pluća i infekcija pluća - kaže Mojad.

Moždani udar

Iako su istraživanja bila kontradiktorna, jedna studija u Američkom časopisu za kliničku ishranu otkrila je da su oni sa najvišim koncentracijama vitamina C u krvi povezani sa 42 odsto manjim rizikom od moždanog udara u odnosu na one sa najnižim koncentracijama. Razlozi za to nisu potpuno jasni. Ali ono što je jasno jeste da ljudi koji jedu puno voća i povrća imaju viši nivo vitamina C u krvi.

- Ljudi koji konzumiraju više voća i povrća ne samo da će imati viši nivo vitamina C (u krvi), već i veći unos drugih hranljivih materija potencijalno korisnih za zdravlje, kao što su vlakna i drugi vitamini i minerali - rekao je istraživač studije Fio K.

Ljudi sa najvišim nivoima vitamina C u krvi imaju 42% manji rizik od moždanog udara Foto: Shutterstock

Starenje kože

Vitamin C deluje iznutra i spolja, a njegovi antioksidansi mogu usporiti starenje kože. Istraživanja pokazuju da veći unos ovog vitamina smanjuje pojavu bora, suvoće i poboljšava izgled kože. Lokalni tretmani vitaminom C takođe mogu pomoći.

Kako uneti više vitamina C u ishranu

Vitamin C ćete dobiti iz mnogog voća i povrća. Najbogatije namirnice vitaminom C su agrumi, zelene paprike, jagode, paradajz, brokoli, beli krompir i slatki krompir.

Drugi dobri izvori uključuju tamnozeleno lisnato povrće, dinju, papaju, mango, lubenicu, prokulice, karfiol, kupus, crvene paprike, maline, borovnice, zimske bundeve i ananas.