Suve su vam usne? Nedostatak 3 ključna vitamina je najčešći uzrok, upozoravaju stručnjaci
Suve i ispucale usne najčešće su posledica hladnoće, dehidratacije ili navike da ih ližemo. Međutim, kada potraju duže od nedelju dana i ne reaguju na uobičajene tretmane, to može biti znak nedostatka važnih hranljivih materija.
Vitamini i minerali povezani sa zdravljem usana
Prema mišljenju nutricionista i dermatologa, tri najčešća nutritivna deficita koji mogu izazvati suve usne su:
Vitamini B kompleksa
Nedostatak vitamina B2, B9 i B12 često se povezuje sa stanjem koje se zove angularni heilitis – bolne pukotine u uglovima usana ili žvale.
Ovo stanje je češće kod osoba koje su:
* Starije životne dobi
* Trudnice
* Na veganskoj ili vegetarijanskoj ishrani
* Imaju poremećaje varenja (npr. IBD)
U ovim slučajevima, preporučuje se uzimanje B-kompleksa, posebno u metiliranom (aktivnom) obliku.
Gvožđe
Nedostatak gvožđa (anemija) takođe može izazvati suve i ispucale usne, posebno u uglovima. Osim što usporava regeneraciju kože, omogućava prekomerni rast bakterija i gljivica.
U riziku su osobe koje:
* Imaju obilne menstruacije
* Su trudne
* Imaju celijakiju, Kronovu bolest ili druge GI poremećaje
* Ne unose meso i morske plodove
Cink
Cinkje ključan za regeneraciju kože i imunitet. Njegov nedostatak može izazvati ljuštenje i suvoću usana, pa čak i promene na noktima i gubitak kose.
Rizik postoji kod:
* Starijih osoba
* Trudnica i dojilja
* Osoba na biljnim dijetama
* Onima sa problemima apsorpcije u crevima
Drugi mogući uzroci suvih usana
Pored nutritivnih faktora, usne može isušivati i:
* Dehidratacija – nedovoljan unos vode
* Suv vazduh – posebno zimi
* Lizanje usana – pomaže trenutno, ali pogoršava stanje
* Alergijske reakcije – na balzame ili paste za zube
* Lekovi – poput izotretinoina, diuretika, antidepresiva i antihistaminika
Kućni tretmani koji mogu pomoći:
* Pijte dovoljno vode i ubacite elektrolite
* Koristite blage balzame bez mirisa i iritansa (npr. vazelin)
* Zaštitite usne od sunca – SPF 30 i više
* Ovlaživač vazduha u sobi, posebno zimi
* Ne ližite usne – nosite balzam sa sobom
Kada je vreme da se javite lekaru?
Ako su suve usne praćene drugim simptomima – poput upale jezika, osipa, crvenila oko usta, gubitka kose ili promena na noktima – obavezno se obratite lekaru. Takođe, ako tretmani kod kuće ne pomažu nakon 7–14 dana, poseta dermatologu je opravdana.
Zaključak
Suve usne nisu uvek bezazlene.One mogu biti važan signal da vašem telu nedostaje vitamin B, gvožđe ili cink. Ne ignorišite znakove koje vam šalje koža — hranite je iznutra jednako kao i spolja.
