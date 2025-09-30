Ako su suve usne praćene drugim simptomima – poput upale jezika, osipa, crvenila oko usta, gubitka kose ili promena na noktima – obavezno se obratite lekaru

Suve i ispucale usne najčešće su posledica hladnoće, dehidratacije ili navike da ih ližemo. Međutim, kada potraju duže od nedelju dana i ne reaguju na uobičajene tretmane, to može biti znak nedostatka važnih hranljivih materija.

Vitamini i minerali povezani sa zdravljem usana

Prema mišljenju nutricionista i dermatologa, tri najčešća nutritivna deficita koji mogu izazvati suve usne su:

Vitamini B kompleksa

Nedostatak vitamina B2, B9 i B12 često se povezuje sa stanjem koje se zove angularni heilitis – bolne pukotine u uglovima usana ili žvale.

Ovo stanje je češće kod osoba koje su:

* Starije životne dobi

* Trudnice

* Na veganskoj ili vegetarijanskoj ishrani

* Imaju poremećaje varenja (npr. IBD)

U ovim slučajevima, preporučuje se uzimanje B-kompleksa, posebno u metiliranom (aktivnom) obliku.

Gvožđe

Nedostatak gvožđa (anemija) takođe može izazvati suve i ispucale usne, posebno u uglovima. Osim što usporava regeneraciju kože, omogućava prekomerni rast bakterija i gljivica.

U riziku su osobe koje:

* Imaju obilne menstruacije

* Su trudne

* Imaju celijakiju, Kronovu bolest ili druge GI poremećaje

* Ne unose meso i morske plodove

Nedostatak gvožđa takođe može izazvati suve i ispucale usne, posebno u uglovima Foto: Shutterstock

Cink

Cinkje ključan za regeneraciju kože i imunitet. Njegov nedostatak može izazvati ljuštenje i suvoću usana, pa čak i promene na noktima i gubitak kose.

Rizik postoji kod:

* Starijih osoba

* Trudnica i dojilja

* Osoba na biljnim dijetama

* Onima sa problemima apsorpcije u crevima

Nedostatak cinka može izazvati ljuštenje i suvoću usana Foto: Shutterstock

Drugi mogući uzroci suvih usana

Pored nutritivnih faktora, usne može isušivati i:

* Dehidratacija – nedovoljan unos vode

* Suv vazduh – posebno zimi

* Lizanje usana – pomaže trenutno, ali pogoršava stanje

* Alergijske reakcije – na balzame ili paste za zube

* Lekovi – poput izotretinoina, diuretika, antidepresiva i antihistaminika

Suve usne nisu uvek bezazlene. One mogu biti važan signal da vašem telu nedostaje vitamin B, gvožđe ili cink Foto: Shutterstock

Kućni tretmani koji mogu pomoći:

* Pijte dovoljno vode i ubacite elektrolite

* Koristite blage balzame bez mirisa i iritansa (npr. vazelin)

* Zaštitite usne od sunca – SPF 30 i više

* Ovlaživač vazduha u sobi, posebno zimi

* Ne ližite usne – nosite balzam sa sobom

Kada je vreme da se javite lekaru?

Ako su suve usne praćene drugim simptomima – poput upale jezika, osipa, crvenila oko usta, gubitka kose ili promena na noktima – obavezno se obratite lekaru. Takođe, ako tretmani kod kuće ne pomažu nakon 7–14 dana, poseta dermatologu je opravdana.

Zaključak