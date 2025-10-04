Slušaj vest

Verovatno ste se bar jednom zapitali da li mokrite mnogo češće nego što je zdravo ili je odlazak u toalet na svakih nekoliko sati loš znak. Odgovor na pomenuto pitanje dao je dr Nil Grafštajn, vanredni profesor urologije iz Njujorka.

Koliko često je normalno mokrenje?

Iako ne postoji jedinstveni broj koji se može koristiti za određivanje koliko često treba da mokrite dnevno, dr Grafštajn napominje da bi trebalo da idete u toalet najmanje četiri puta dnevno, a ne više od sedam puta dnevno. Ako mokrite više od sedam puta dnevno, ne brinite. Još uvek nije vreme za paniku, jer na učestalost mokrenja utiče niz faktora, posebno koliko dobro hidrirate svoje telo.

Na primer, ako pijete puno vode, logično je da ćete morati češće da mokrite. Odrasli bi trebalo da piju osam čaša vode dnevno. Pored toga, ako pijete puno alkohola, kafe ili drugih tečnosti koje iritiraju bešiku, možete očekivati da ćete češće posećivati toalet. Postoje i ljudi koji imaju slabu bešiku i moraju da mokre čim osete i najmanju potrebu. Možda će mokriti više puta dnevno, ali količina urina neće biti veća nego kod ljudi koji nemaju osetljivu bešiku.

Da li je moguće prečesto mokrenje?

Ako mokrite više od 11 puta dnevno, iako unosite oko dva litra tečnosti, to može da ukazuje na zdravstveni problem. Naime, to može da bude sindrom hiperaktivne bešike, a prema definiciji Međunarodnog društva za kontinenciju (ICS), bolest se opisuje nizom simptoma: urgentnom potrebom za mokrenjem, povećanom učestalošću i noćnim mokrenjem, bez ikakvog drugog poznatog uzroka kao što su infekcija urinarnog trakta, kamen u bešici, intersticijalni cistitis ili stresna inkontinencija.

Ako mokrite više od 11 puta dnevno to može da ukazuje na zdravstveni problem Foto: Shutterstock

Prema rečima lekara, mokrenje više od osam puta dnevno tokom dužeg vremenskog perioda može da bude prvi znak ovog sindroma. Treba napomenuti da je često mokrenje jedan od znakova dijabetesa.

Važne činjenice Zadržavanje urina nije štetno, osim dok ne postane neprijatno i bolno.

Navika zadržavanja urina može da poveća rizik od infekcije bešike.

može da poveća rizik od infekcije bešike. Boja urina od svetlo žute do srednje žute je normalna, dok je bistra znak prekomerne hidratacije, a tamno žuta ukazuje na dehidrataciju organizma.

Određene namirnice, poput cvekle ili borovnica, mogu da promene boju vašeg urina, ali bi trebalo da se vrati u žutu dan ili dva nakon njihovog unošenja.

Urin je 95 procenata vode.

Sa godinama, potreba za mokrenjem postaje češća.