Slušaj vest

Lana Nikolić je žena koja svojim primerom pokazuje da se snaga nalazi i u hrabrosti i u ranjivosti. Njena priča inspiriše druge da veruju u sebe i da istraju, čak i u trenucima kada je to najteže. Iako se suočavala sa zdravstvenim izazovima od ranog detinjstva, umesto da je sputaju, sve ove prepreke oblikovale su Lanu Nikolić koja svojim radom otvara prostor za različite teme od značaja za društvo, ohrabruje druge i pokazuje da nisu sami. Iako ponekad mnogo jaka, a ponekad krhka, Lana dokazuje da snaga i istrajnost ipak mogu prevazići i najteže situacije.

„Strabizam je bio tu otkad sam ja tu. Rođena sam prevremeno i to je bila jedna od posledica. Tokom devedesetih u mom mestu nije postojala mogućnost da se to adekvatno reši, a kasnije su porodične okolnosti bile takve da je operacija nekako uvek bila odlagana. Jednostavno, odrastala sam bez pristupa adekvatnom zdravlju“, započinje svoju priču Lana.

Zbog različitih životnih izazova strabizam je dugo bio nešto čemu odlaže da posveti pažnju.

Za Lanu je to pre svega bio estetski problem, ali i izvor pritiska nametnutih ideala ženske lepote u koje nije mogla da se uklopi.

„Možda mi nikada nije bio prioritet, jer sam imala i većih problema, ali strabizam je uvek bio tu. Tek kada sam odlučila da uradim operaciju, shvatila sam koliko je zapravo to opterećenje bilo veliko“, priznaje Lana.

Odluka da se operiše u MediGroup klinici Miloš došla je, kako kaže, u pravom trenutku i donela joj osećaj sigurnosti i poverenja kakav nikada ranije nije osetila.

„Došla sam po preporuci. Nisam se dvoumila, jer je osoba kojoj verujem toliko verovala doktoru i timu. Kada sam otišla u kliniku Miloš, sve što sam čula samo je potvrđeno. Nivo poštovanja, pažnje i ljubavi koju pružaju pacijentima je neverovatan. Ja sam danima bila pod utiskom, pitala sam se kako neko može tako da se ophodi prema pacijentu“, ističe Lana i dodaje da joj je najviše poverenja ulivala upravo stručnost tima.

Rezultat operacije Lana opisuje kao oslobađajući.

„Meni je ta operacija omogućila jedan potpuno novi nivo opuštenosti. Shvatiš koliko te nešto opterećivalo tek kada tog tereta više nema. Više me niko ne pita “gde gledaš”, ne moram da mislim kako izgledam pred kamerom. Konačno mogu da se fokusiram na ono što radim. Kada sam prvi put videla sebe nakon operacije, to je bilo magično iskustvo. Kao da sam u većem skladu sama sa sobom“, priznaje Lana.

Foto: Igor Prusac/PRUSAC VISUALS

Jedan od najupečatljivijih trenutaka desio se odmah posle operacije.

„Došle su drugarice da me vide i prva rečenica je bila: Sad možemo da se šminkamo! To je i bio moj osećaj. Konačno mogu da se našminkam i da vidim kakve su mi oči. Kao da sam dobila novi identitet“, uz osmeh se priseća Lana.

Danas, ona svoju priču svodi na dve reči: opuštenost i sloboda.

„Možda ova operacija nije dokaz da sam jača nego što mislim, jer ja više nemam potrebu da to dokazujem. Nekad sam jaka, nekad krhka – i to je u redu. Ali ono što sam sigurno dobila jeste poverenje – i u sebe i u ljude. I to je najveća pobeda”, zaključuje Lana.

Upravo zato je Lanina priča deo kampanje MediGroup sistema #JačiSiNegoŠtoMisliš, koja podseća da u svakome od nas postoji snaga veća nego što slutimo. Kada se ta unutrašnja hrabrost spoji sa dostignućima savremene medicine, nastaju izuzetne promene – one koje nam vraćaju veru u sebe, otvaraju nove poglede na život i dokazuju da je čovek zaista uvek jači nego što misli.

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš je oslonac za pacijente koji se suočavaju sa različitim oftalmološkim problemima, između ostalog, i problemima strabizma, zahvaljujući stručnom timu, savremenim metodama i individualnom pristupu svakom pacijentu. Reč je o ustanovi koja je pionir u inovacijama i novim tehnologijama u oftalmologiji sa više od dve decenije tradicije, poverenja, posvećenosti i ekspertize vrhunskih oftalmologa.