Farmaceutska kompanija Galenika i njen brend Pantenol šestu godinu zaredom realizuju društveno odgovorni projekat ,,Pantenol Roze oktobar’’ usmeren na kampanju podizanja svesti žena o važnosti prevencije u borbi protiv raka dojke, kao i donaciju zdravstvenoj ustanovi u Srbiji. Na taj način, Galenika aktivno podržava napore u borbi protiv karcinom dojke, jer ovo je tema koja zahteva informisanje i zajedništvo. Tokom oktobra, Galenika će izdvojiti 30 dinara od svakog prodatog proizvoda iz Galenikinog Pantenol portfolija, za donaciju i pomoć Opštoj bolnici u Vrbasu i Ženskom centru „Milica“.

Ovogodišnji slogan nosi višeslojnu poruku “Skini kamen sa srca, obavi pregled grudi”, sa porukom ženama da se oslobode straha od pregleda ili dijagnoze i naprave konkretan korak u prevenciji, jer, kako se navodi na sajtu Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, kаdа sе оtкriје nа vrеmе, rак dојке је izlеčiv u prеко 90% slučајеvа, lеčеnjе је кrаćе i еfiкаsniје, а кvаlitеt živоtа оbоlеlih i lеčеnih žеnа bоlji.

,,Kao kompanija posvećena ljudima i verna zdravlju, Galenika kroz svoju društveno-odgovornu aktivnost Pantenol Roze oktobar gradi most podrške i prevencije za žene širom Srbije. Šestu godinu zaredom pokazujemo da svaki gest ima snagu, i da edukacija i podizanje svesti o važnosti prevencije mogu da postanu prava promena. Slogan Skini kamen sa srca - obavi pregled grudi osnažuje žene da se oslobode straha i preduzmu konkretan korak ka svom zdravlju, a svaki kupac nekog od proizvoda iz Galenikinog Pantenol portfolija doprinosi donaciji i unapređenju uslova lečenja žena koje se suočavaju sa kancerom dojke.”, istakao je Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike.

Tokom prethodnih pet godina, kroz aktivnost ,,Pantenol Roze oktobar’’, Galenika je donirala više od 52 hiljade evra za potrebe onkoloških ustanova širom Srbije.