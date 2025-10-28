Podaci su pokazali da su ispitanici koji su se više pridržavali mediteranskog načina ishrane bogatog biljnim namirnicama imali manju verovatnoću da pate od bolesti desni – naročito oni koji su retko konzumirali crveno meso

Mediteranska ishrana već je poznata po tome što smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti, prevremene smrti, lošeg mentalnog zdravlja i još mnogo toga. Sada novo istraživanje ukazuje i na njen povoljan uticaj na zdravlje desni.

Studiju su sproveli istraživači sa King’s College London i Univerziteta u Kataniji u Italiji. U njoj je učestvovalo 195 ispitanika prosečne starosti 49 godina, koji su prošli zdravstvene provere i odgovarali na pitanja o svojim prehrambenim navikama.

Podaci su pokazali da su ispitanici koji su se više pridržavali mediteranskog načina ishrane bogatog biljnim namirnicama imali manju verovatnoću da pate od bolesti desni – naročito oni koji su retko konzumirali crveno meso.

Osim toga, zdravija ishrana bila je povezana i sa nižim nivoima upalnih markera u krvi – bioloških pokazatelja da je organizam pod stresom ili oštećenjem. To je još jedan dokaz u prilog koristi mediteranske ishrane.

- Naši nalazi sugerišu da uravnotežena ishrana tipa mediteranske potencijalno može smanjiti rizik od bolesti desni i sistemske upale - kaže periodontolog Đuzepe Mainas sa King’s College London.

Zdrava ishrana povezana i sa nižim nivoima upalnih markera u krvi Foto: Shutterstock

Mediteranska dijeta ime je dobila po delu sveta u kojem se tradicionalno praktikuje, a zasniva se na voću, povrću, integralnim žitaricama i ribi, dok su prerađena hrana, previše mlečnih proizvoda i crveno meso ograničeni.

Važno je imati na umu da ova studija nije pratila ispitanike tokom dužeg vremenskog perioda, pa predstavlja samo trenutni prikaz povezanosti, bez dokaza o uzročno-posledičnom odnosu. Ipak, veza je dovoljno snažna da opravda dalja istraživanja.

Smanjenje upale

Istraživači pretpostavljaju da jedinjenja prisutna u biljnim namirnicama verovatno deluju u telu tako da smanjuju upalu, dok crveno meso deluje suprotno. Iako je teška bolest desni (parodontitis) uglavnom uzrokovana nakupljanjem plaka, smatra se da i imunološki odgovor organizma igra značajnu ulogu.

- Primećeno je da može postojati veza između težine parodontopatije, ishrane i upale. Ovi aspekti trebalo bi da se posmatraju celovito prilikom procene tretmana parodontitisa kod pacijenata. Naše istraživanje predstavlja važnu početnu tačku za dalja istraživanja koja će bolje objasniti odnos između unosa hrane i bolesti desni - objašnjava Mainas.

Naučnici ne sugerišu da samo promena ishrane može zameniti pranje zuba i sprečiti bolest desni – ali vrsta hrane koju jedemo i bakterije koje ona podstiče mogu imati veći značaj nego što se ranije mislilo.

Istraživanje pokazuje potencijalni efekat koji hranljivima bogata, biljna ishrana može imati na poboljšanje zdravlja desni u populacij Foto: Shutterstock

Kada se uzmu u obzir i druge koristi mediteranske ishrane, naročito u pogledu zaštite funkcije mozga, postoji mnogo razloga da se ovakve namirnice češće nađu na našem tanjiru.

Promene u ishrani, naravno, nisu uvek jednostavne, ali mogu predstavljati relativno pristupačan, dostupan i efikasan način za poboljšanje oralnog zdravlja – problema koji pogađa milijarde ljudi širom sveta.

- Naše istraživanje pokazuje potencijalni efekat koji hranljivima bogata, biljna ishrana može imati na poboljšanje zdravlja desni u populaciji. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razvili personalizovani pristupi koji će pomoći ljudima da brinu o zdravlju svojih desni - kaže periodontolog Luiđi Nibali sa King’s College London.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Journal of Periodontology.