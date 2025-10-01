Slušaj vest

Dve nedelje, tri grada i 1.769 besplatnih pregleda štitne žlezde u okviru Kućica zdravlja koje su otvorile svoja vrata za sve građane. Uz podršku Fondacije Mozzart, nastavljen je projekat „Tvoja štitna, tvoj štit“, a građani su bili u prilici da obave besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde, provere hormon TSH i tako dobiju kompletnu dijagnostiku.

Pokretna ambulanta, simbol ove humane inicijative, krenula je svojim putem kroz Srbiju sa Novog Beograda, zatim se uputila u Novi Sad, dok je završnica ove zdravstvene misije održana je u Nišu. Za manje od dve nedelje, 1.769 građana pregledano je u okviru ove akcije – bez uputa, bez zakazivanja i, što je najvažnije, bez prepreka.

Foto: Stefan Simonović

„Ponosni smo što Fondacija Mozzart već drugu godinu zaredom može da doprinese zdravlju naših sugrađana kroz ovakve karavane. Veći deo našeg putovanja pratilo nas je lepo vreme, što je omogućilo građanima da u prijatnoj atmosferi obave preglede. Poslednjeg dana u Nišu, uprkos kišnom i hladnijem vremenu, odaziv je i dalje bio izuzetno veliki, što pokazuje koliko su ovakve inicijative značajne za lokalne zajednice i koliko ljudi cene mogućnost da besplatno provere stanje svoje štitne žlezde”, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Kućica zdravlja je nastavak velikog humanitarnog karavana „Tvoja štitna, tvoj štit“, koji je ovog proleća za samo mesec dana obišao 14 gradova, prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda štitne žlezde. U organizaciji udruženja „Heroine“ i uz podršku Fondacije Mozzart, putujuća ambulanta je posetila Sombor, Vrbas, Pančevo, Topolu, Zlatibor, Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Kragujevačku Raču i Kulu. Velika završnica bila je u Beogradu na Kalemegdanu, upravo odakle je karavan i krenuo na putešestvije po Srbiji.

Foto: Stefan Simonović

VIŠE OD 100.000 EVRA ZA PODRŠKU ZDRAVSTVU

Samo od početka godine zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje Fondacija Mozzart donirala je brojnu medicinsku opremu čija vrednost premašuje 100.000 evra. Na adresu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj nedavno je stigao najsavremeniji neonatalni respirator, jedna od najvećih pojedinačnih investicija Fondacije Mozzart u zdravstveni sistem Srbije. Zdravstvenom centru Prokuplje Fondacija Mozzart donirala je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, koji lekarima olakšava rad, a pacijentima omogućava da se podvrgnu operacijama sa manjim nivoom bola, dok istovremeno održava njihovu svest. Zdravstveni centar Aleksinac, posle šest decenija, dobio je novu operacionu lampu, a laboratorija Opšte bolnice u Čačku opremljena je stolicama za vađenje krvi, stolovima za epruvete i radnim nameštajem za zaposlene.