Lekarka opšte prakse otkrila je da svi njeni stariji pacijenti dele zajedničku karakteristiku koja im pomaže da žive duže. Ovo je otkriveno nakon što je farmaceutkinja istakla tri stvari koje „nikada ne bi uradila“, uključujući jednu koja je šokantno uobičajena.

Dr Helen Evan-Hauels, pišući u časopisu „The i“, navela je da svi njeni stariji pacijenti redovno vežbaju, a ona preporučuje trostepenu kombinaciju zdrave ishrane, vežbanja i odmora.

Dok je isticala važnost vežbanja, dr Evan-Hauels je takođe savetovala izbegavanje „direktnog kontakta sa prijateljima ili rođacima koji su prehlađeni i čekanje nekoliko dodatnih dana dok se njihove infekcije ne izleče“.

Takođe je podržala nošenje maski, ističući da smo „svi tokom pandemije videli da od ovoga može biti koristi“.

- U mom poslu lekara opšte prakse, brinući se o starijim osobama, ljudi koji žive najduže i u najboljem zdravlju imaju jednu zajedničku stvar – vežbanje.

Vežbanje i smanjenje rizika od Alchajmera

Iako vežbanje poboljšava psihičko zdravlje i fizičku dugovečnost, nedavna istraživanja pokazuju da fizička aktivnost može smanjiti rizik od Alchajmerove bolesti. Studija objavljena u časopisu British Medical Journal prošle godine povezala je vežbanje sa smanjenim rizikom od demencije.

- Uprkos stalnom porastu prevalencije, ne postoje efikasni tretmani za ovu razornu bolest. Prevencija Alchajmerove bolesti kroz identifikaciju modifikovanih faktora rizika je ključni cilj javnog zdravlja. Na osnovu podataka ljudske genetike, pojedinci sa većom mišićnom masom tokom života imali su 12 odsto manji rizik od Alchajmerove bolesti i postigli bolje kognitivne performanse - rekao je dr Ijas Daglas.

Šest minuta dnevne umerene vežbe (MVPA) može pomoći u prevenciji demencije Foto: Shutterstock

Ove analize pružaju nove dokaze koji potvrđuju vezu između većom mišićne mase i rizika od Alchajmera. Iako istraživanje nije preciziralo koliko fizičke aktivnosti je potrebno da se efikasno smanji rizik od demencije, odvojeni nalazi sugerišu da bi za to moglo biti dovoljno samo šest minuta dnevno.

Studija objavljena u časopisu Journal of Epidemiology and Community Health pokazala je da šest minuta energične vežbe – poznate kao umerena fizička aktivnost (MVPA) – svakog dana može biti dovoljno.

Autor studije, dr Džon Mičel, objasnio je da je MVPA obično najmanji deo dana i najzahtevniji intenzitet za postizanje. Dodao je da čak i mali gubitak vremena za ovu vrstu vežbe može biti štetan, čak i kod relativno aktivnih osoba.