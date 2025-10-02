Kvalitetan san pomaže mozgu da se regeneriše i smanjuje rizik od kognitivnog opadanja.

U studiji više od 27.000 odraslih u Velikoj Britaniji (40–70 godina) ispitano je ponašanje tokom spavanja i MRI skeniranja mozga. Otkriveno je da ljudi sa lošim snom imaju mozak koji izgleda starije od stvarne starosti.

Starost mozga procenjivana je pomoću preko 1.000 MRI markera. Model mašinskog učenja treniran na zdravim učesnicima omogućio je procenu odstupanja od normalnog starenja. Starost mozga veća od hronološke povezana je sa bržim kognitivnim padom, većim rizikom od demencije i rane smrti.

Pet ključnih aspekata sna

Studija je analizirala hronotip (jutarnja/večernja osoba), trajanje sna (7–8 sati optimalno), nesanicu, hrkanje i dnevnu pospanost. Integracija ovih faktora dala je „rezultat zdravog sna“.

Četiri ili pet zdravih osobina = zdrav profil

Dve do tri osobine = srednji profil

Nula ili jedna osobina = loš profil

Ljudi sa lošim profilom sna imali su mozak skoro godinu dana stariji nego što se očekivalo. Kasni hronotip i abnormalno trajanje sna najviše doprinose ubrzanom starenju mozga.

Zaštita mozga kroz kvalitetan san

Navike spavanja mogu se poboljšati: redovan raspored spavanja, ograničavanje kofeina, alkohola i ekrana pre spavanja, te tamno i tiho okruženje za spavanje.

Alkohol može da remeti vaš kvalitetan san Foto: Shutterstock

Jedno objašnjenje za uticaj sna na mozak je upala – poremećaji sna povećavaju nivo upale koja oštećuje krvne sudove, ubrzava smrt moždanih ćelija i pospešuje nakupljanje toksina. Analiza uzoraka krvi pokazala je da upala objašnjava oko 10 odsto veze između sna i starenja mozga.

Drugi mehanizam je glimfatički sistem – mreža za čišćenje otpada u mozgu, aktivna tokom sna. Loš san smanjuje efikasnost ovog sistema, dopuštajući nakupljanje štetnih supstanci.

Loš san takođe povećava rizik od drugih bolesti koje ugrožavaju mozak, uključujući dijabetes tip 2, gojaznost i kardiovaskularne bolesti.

Zaključak

Studija pokazuje da loš san vodi merljivo starijem mozgu. Iako starenje mozga ne može biti potpuno zaustavljeno, kvalitet sna, zajedno sa zdravim životnim stilom, ključan je za očuvanje dugoročnog zdravlja mozga. Prioritetizujte san kako bi mozak duže ostao zdrav.