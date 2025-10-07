Briga o zdravlju je prioritet
Sedma po redu konferencija „Zdravlje žena Srbije“, koju već tradicionalno organizuje magazin Lepa & Srećna, i ove godine okupila je vo deće stručnjake iz oblasti medicine, predstavnike zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija. Cilj konferencije bio je da još jednom ukaže na značaj rane dijagnostike, preventivnih pregleda i lečenja onkoloških, kardiovaskularnih i plućnih bolesti, ali i da se ženama u Srbiji pruže saveti kako da očuvaju zdravlje i kvalitet života.
Magazin Lepa & Srećna ove godine slavi 10 godina postojanja. Već deceniju naš cilj je da, slaveći jedinstvenost, lepotu, mudrost i snagu žene, njen život učinimo lepšim, sadržajnijim i srećnijim. Kažu da u Srbiji o zdravlju razmišljamo tek kada ga izgubimo. Stručnim tekstovima i korisnim savetima podstičemo naše čitateljke da brinu o svom zdravlju na vreme. Prevencija je pola zdravlja i trebalo bi da bude naš prioritet - rekla je Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina Lepa & Srećna.
Prisutnima su se obratili i dr Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja, i prof. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, koji su istakli značaj preventivnih pregleda i savremenih metoda lečenja bolesti koje najčešće pogađaju žene:
Briga o zdravlju žena je prioritet svih prioriteta države. Kad bih nabrajao zašto je zdravlje žena toliko bitno, trebalo bi mi više od pola sata. Sada ću pokušati samo u jednoj rečenici, a to je da su žene ogroman potencijal za svaku državu, a posebno za Srbiju. Moramo da brinemo o zdravlju.
Prevencija je osnov svega, da na vreme otkrijemo bolest kako bismo na vreme započeli lečenje i samim tim spasli živote. Srećan sam što imamo sigurno najbolji zdravstveni sistem na Balkanu, a naš cilj je da ga podignemo na viši nivo. Žene su stub porodice, ali i države - rekao je dr Mirsad Đerlek.
Prof. dr Marija Zdravković istakla je da je edukacija važna za funkcionisanje porodice i otkrila sa kojim bolestima se žene najčešćesuočavaju danas.
Mi, žene, veoma često u svim obavezama mislimo da budemo jako posvećene svima onima koji nam znače. Želimo da budemo dobre ćerke, majke, koleginice, unuke... I sve to želeći, zaboravljamo na sebe. To je opasan trenutak jer generiše početak bolesti. Da bi se bolest izbegla, najvažnije je da mislimo o zdravlju, a navike koje određuju zdravstveni put formiraju se u detinjstvu.
Strah od suočavanja s rakom dojke
U okviru prvog panela govorilo se o strahu od suočavanja s rakom dojke, važnosti edukacije, samopregleda, redovnih pregleda i rane dijagnostike, kao i o ulozi društva u celini. Moderator prvog panela bila je Jelena S. Spasić, novinarka Kurira, a govorili su medikalni onkolog IORS dr Simonida Bobić, psiholog IORS Aleksandar Rangelov, senior produkt menadžer kompanije „Galenika“ dr Nataša Miletić Aranđelović i iskustvena savetnica za podršku ženama Ženskog centra „Milica“ Zorica Kubiček.
Nataša Miletić Aranđelović iz kompanije „Galenika“ ukazala je na važnost javnih kampanja u širenju svesti i informisanosti žena o raku dojke, te vezu između stepena informisanosti i stope izlečenja, pa je navela i primer „Galenikine“ kampanje ,,Pantenol Roze oktobar“ sa porukom ,,Skini kamen sa srca, obavi pregled grudi“.
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Kardiovaskularne bolesti već decenijama predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Ono što je zabrijnjavajuće jeste da se demografska slika pacijenata menja - dok su ranijih godina muškarci činili većinu pacijenata, danas sve više žena biva pogođeno kardiovaskularnim oboljenjima.
Moderatorka drugog panela bila je urednica portala Kurir Zdravlje Violeta Nedeljković, a učesnici - kardiolog u MediGroup sistemu dr Larisa Vasiljević, nutricionista Jovana Srejić Ferluga, profesor sporta Milan Zarić i psihijatar i psihoterapeut Irena Đorđević - govori su o faktorima rizika i porastu obolevanja kod mladih žena, genetskoj osnovi srčanih bolesti i uticaju loših životnih navika i stresa na srčano zdravlje.
Dr Larisa Vasiljević iz MediGroup sistema otkrila je zašto sve više žena odlazi kod lekara zbog ovih bolesti.
Promenio se životni stil. Žene su sve više angažovane u svim sferama života i samim tim su više izložene faktorima rizika - hipertenziji, povišenim masnoćama u krvi, šećeru, a žene u srednjem životnom dobu ulaze u menopauzu. Nemamo zaštitnu ulogu estrogena, koji deluje na krvne sudove, tako da je sve više žena koje boluju od koronarne bolesti - istakla je dr Vasiljević.
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
Poseban akcenat na trećem panelu stavljen je na najčešća plućna oboljenja, njihovo rano otkrivanje i mogućnosti savremenog lečenja.
Učesnice trećeg panela bile su konsultantkinja SZO za životnu i radnu sredinu i zdravlje prim. dr Elizabet Paunović, šef Odseka opšte pulmologije KBC Zvezdara doc. dr Nataša Petrović Stanojević i specijalista pulmologije, načelnica Odeljenja za pulmologiju i alergologiju sa imunologijom KBC Bežanijska kosa prim. dr sci. med. Ana Stojanović i pulmolog dr Tatjana Radosavljević, a moderator je bila Jelena Vukić, novinarka Kurira.
Dr Nataša Petrović Stanojević otkrila je koje osobe su u najvećem riziku da obole.
Kada govorimo o aerozagađenju, najosetljivije osobe su trudnice, naročito u prvom trimestru trudnoće - rekla je i spomenula tim povodom decu:
Deca su bukvalno fizički niska i ona se nalaze bliže tamo gde se sležu sve čestice. Drugo je što deca imaju brži metabolizam, dublje dišu kada se zamore. Praktično, unose proporcionalno više štetnih supstanci nego odrasli ljudi.
