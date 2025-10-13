DA LI STE ZNALI

Vitamin B12 pomaže zdravlju usta, a njegov nedostatak može izazvati upalu jezika, čireve i probleme sa zubima.

Našem telu je potreban niz vitamina da bi ostalo zdravo i obavljalo vitalne funkcije. Ovi hranljivi sastojci su potrebni u malim količinama, a većina ljudi dobija sve što im je potrebno iz ishrane. Međutim, neke osobe mogu patiti od nedostatka određenih vitamina.

Vitamin B12 je neophodan za nekoliko telesnih funkcija, uključujući održavanje zdravih krvnih i nervnih ćelija i sprečavanje anemije, koja može dovesti do umora i slabosti.

Neobični simptomi nedostatka vitamina B12 u ustima

Uobičajeni znaci nedostatka vitamina B12 uključuju umor, osećaj trnjenja i gubitak težine. Ali dva simptoma koja se pojavljuju u ustima takođe mogu ukazivati na nedostatak ovog hranljivog sastojka.

Saveti Nacionalne zdravstvene službe (NHS) ukazuju da bolan i crven jezik, medicinski poznat kao glositis, može biti znak nedostatka vitamina. Glositis menja boju i oblik jezika, čineći ga bolnim, crvenim i otečenim.

Upala takođe daje jeziku glatki izgled, jer se sitne izbočine koje sadrže ukusne pupoljke istežu i nestaju. Afte u ustima su još jedan mogući simptom.

Simptomi anemije usled nedostatka vitamina B12 i folata uključuju:

brzo disanje ili kratak dah

glavobolje

loše varenje

gubitak apetita

palpitacije

problemi sa vidom

osećaj slabosti ili umora

dijareja

bolan ili crven jezik, ponekad sa aftoznim čirevima u ustima

problemi sa pamćenjem, razumevanjem i rasuđivanjem (kognitivne promene)

Vitamin B12 je ključan za zdravlje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca Foto: Shutterstock

Oni koji ne unose dovoljno vitamina B12 mogu razviti anemiju, a još jedan simptom ovoga je smanjen čulo ukusa. Nedostatak vitamina B12 može nastati i zbog nedovoljnog unosa iz ishrane.

Nedostatak vitamina B12 takođe može izazvati simptome koji utiču na mozak i nervni sistem (neuološki simptomi), uključujući:

utrnulost

slabost mišića

psihološke probleme, od blage depresije ili anksioznosti do konfuzije i demencije

probleme sa ravnotežom i koordinacijom

trnce i igle

inkontinenciju U kojim namirnicama možete naći ovaj vitamin?

Ishrana bogata mesom, ribom i mlečnim proizvodima obično obezbeđuje dovoljno vitamina B12, ali ljudi koji ne jedu redovno ovu hranu mogu razviti nedostatak. Anemija usled nedostatka vitamina B12 se obično leči injekcijama vitamina B12.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi: „Posetite lekara opšte prakse ako imate simptome anemije usled nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline. Ova stanja se često mogu dijagnostikovati na osnovu vaših simptoma i rezultata analize krvi.“

Važno je da se anemija usled nedostatka vitamina B12 ili folata dijagnostikuje i leči što je pre moguće. Iako se mnogi simptomi poboljšavaju lečenjem, neki problemi izazvani ovim stanjem mogu biti nepovratni ako se ne leče. Što se stanje duže ne leči, veća je verovatnoća trajnog oštećenja.