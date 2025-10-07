Kompanija Carlsberg Srbija donirala je finansijska sredstva Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović” iz Bačke Palanke, kojim je nabavljena oprema u vidu aparata i instrumenata, kao i izvršeno renoviranje dela prostorija i nameštaja u Zdravstvenoj stanici Čelarevo.

Od medicinskih uređaja za ambulantu u Čelarevu nabavljeni su EKG, defibrilator, inhalator, sterilizator, medicinska vaga za odrasle i digitalna vaga za bebe, merači pritiska, stetoskopi, pulsni oksimetri, otoskop i drugi uređaji i instrumenti, kao i kreveti i stolice za pacijente i lekare i informatička oprema, koji će u mnogome doprineti lakšoj dijagnostici, ali i lečenju građana Čelareva i okoline.

Foto: Promo

Projekat je realizovan tokom septembra meseca tekuće godine, a tim povodom Jovana Vještica, Menadžerka korporativnih poslova u kompaniji Carlsberg Srbija istakla je značaj saradnje privrednih subjekata i lokalne zajednice za dugoročni uzajamni prosperitet i razvoj: „Carlsberg je deo zajednice u Čelarevu više od dve decenije i sve ovo vreme trudimo se da budemo pouzdan partner kada je u pitanju ulaganje u životni standard lokalnog stanovništva. Zajednički cilj nam je svakako da mladi ljudi ostanu u Čelarevu i Bačkoj Palanci, a to će se ostvariti ukoliko se trudimo da im obezbedimo što bolje uslove za život i rad, među kojima je svakako i zdravstvena zaštita. Zato verujemo da će ova donacija umnogome olakšati život građanima i pomoći medicinskom osoblju u obavljanju svakodnevnog posla.“

Foto: Promo

Direktorka Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Bačkoj Palanci, Srđana Krstonošić, izjavila je povodom saradnje sa kompanijom Carlsberg Srbija: „Zahvaljujemo se kompaniji Carlsberg Srbija na doniranim finansijskim sredstvima Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović” Bačka Palanka i što su prepoznali potrebu ulaganja u zdravstvenu zaštitu lokalne zajednice. Celokupna donirana sredstva smo utrošili na Zdravstvenu stanicu Čelarevo pri čemu smo u potpunosti obnovili medicinsku opremu, aparate, instrumente, medicinski nameštaj kao i računarsku opremu a sve u cilju unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite stanovnika Čelareva.

Carlsberg Srbija je tokom više od dve decenije poslovanja u Srbiji realizovala brojne projekte među kojima je podrška osnovnom obrazovanju, lokalnim sportskim klubovima, kulturno-umetničkom društvu, ali i one iz oblasti zaštite životne sredine. Poslednji među njima koji je realizovan krajem prošle godine odnosio se na veliku akciju sadnje u kojoj su zaposleni kompanije obnovili park u centru Čelareva nakon velikih vremenskih nepogoda u kojima je značajno oštećen.

1/5 Vidi galeriju CARLSBERG SRBIJA OPREMILA AMBULANTU U ČELAREVU Foto: Promo

Kompanija je jedan od najvećih poslodavaca u opštini Bačka Palanka i pored ulaganja u životnu sredinu, veliki deo sredstava ulaže se u proširenje kapaciteta i proizvodnog portfolija.