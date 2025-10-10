Slušaj vest

Svi znamo koliko je važno piti dovoljno vode, ali jedan detalj često izostaje iz svakodnevne rutine - koliko vode pijemo kad uzimamo lekove. Fokusiramo se na tabletu, ali ne i na ono što je prati. A upravo taj detalj može da odluči koliko će lek delovati i da li će nam, umesto koristi, napraviti problem, kaže dr Tušar Tajal, specijalista interne medicine i pomoćnik direktora bolnice „CK Birla“ u Gurgaonu (Indija).

- Voda ima presudnu ulogu u tome kako telo apsorbuje i prerađuje lekove. Ona pomaže da se tablete i kapsule pravilno rastvore u želucu, kako bi lek brže stigao do krvotoka. Takođe štiti sluzokožu jednjaka i želuca od iritacije - objašnjava dr Tajal.

Neki lekovi, poput antibiotika ili analgetika, mogu da iritiraju želudac, pa dovoljna količina vode deluje kao zaštitni sloj i smanjuje rizik od neželjenih efekata, dodaje.

Koliko vode je zapravo dovoljno?

Prema rečima dr Tajala, zlatno pravilo glasi da uvek uzmite lek sa punom čašom vode, što znači oko 200 do 250 mililitara.

- To sprečava da se tableta zaglavi u grlu i omogućava da bez problema stigne do želuca. Ako na pakovanju piše "uzeti s mnogo vode", to je naročito važno kod antibiotika i lekova protiv bolova - dodaje on.

Lekovi mogu dugoročno menjati crevni mikrobiom, ostavljajući trajne posledice na zdravlje creva. Foto: Shutterstock

Potrebna količina tečnosti, naravno, može da varira i zavisi od zdravstvenog stanja, fizičke aktivnosti, temperature spoljašnjeg vazduha i starosti. Stariji su, na primer, skloniji dehidraciji. Osobe sa bolestima bubrega ili srca trebalo bi da se pridržavaju saveta lekara ako imaju ograničen unos tečnosti.

- Uobičajeno je da lekar preporuči najmanje jednu čašu vode po dozi, osim ako pacijent nema zabranu unosa tečnosti. Kod šumećih tableta, koje se već rastvaraju u vodi, dodatna tečnost nije potrebna - naglašava dr Tajal.

Greške koje bi trebalo izbegavati

Na pitanje sa čim ne bi trebalo uzimati lekove, dr Tajal navodi nekoliko primera.

- Nikako ne treba koristiti mleko, jer može da ometa apsorpciju nekih antibiotika, poput tetraciklina. Kafa, čaj i energetska pića sadrže kofein koji menja delovanje određenih lekova, dok alkohol nikada ne bi trebalo kombinovati sa terapijom, naročito ne sa sedativima, analgeticima ili antibioticima. Voćni sokovi takođe mogu da utiču na metabolizam lekova u jetri.

Kafa i kogeinski napici menjaju delovanje određenih lekova Foto: Shutterstock

Voda je, dodaje on, uvek najbolji izbor, ali ako nekome prija raznolikost, dobar izbor mogu da budu kokosova voda, blago razblažen limunov sok ili supa.

Šta se dešava ako lek uzmemo „na suvo“

Mnogi iz navike tabletu progutaju bez gutljaja vode. To, upozorava dr Tajal, nikako nije bezazleno.

- Ako se tableta zadrži u jednjaku, može izazvati iritaciju, pa čak i ranice ili gušenje, naročito ako je velika. Uz to, lek se može slabije apsorbovati i izgubiti efekat, dok kod nekih preparata, recimo onih sa gvožđem ili nesteroidnim protivupalnim lekovima, postoji rizik od iritacije želuca - objašnjava lekar.