Mentalno zdravlje odavno nije tabu, već predstavlja nezaobilaznu temu savremenog društva. Na Svetski dan mentalnog zdravlja podsetimo se koliko je važno da budemo posvećeni očuvanju zdravlja i kvalitetu života, ali i da naučimo kako da prepoznamo izazove mentalnog zdravlja, kako preventivno da delujemo, ali i kako potražiti odgovarajuću pomoć.

Kako objašnjava mr ph Bojana Jordanović iz kompanije Hemofarm „mentalno zdravlje je podjednako važno kao fizičko“.

“Predugo zanemarujemo mentalno zdravlje, misleći da je zdravo telo dovoljno. Međutim, istina je da bez unutrašnje ravnoteže i stabilnosti, ni telo ne može da funkcioniše na pravi način. Ubrzani način života, stres i svakodnevne obaveze uzimaju svoj danak, što je razlog više da se posebno osvrnemo na ove važne teme. Prvi korak ka očuvanju mentalnog zdravlja jeste prepoznavanje simptoma i njihovog značaja,” ističe Bojana Jordanović.

Ukoliko osetite hroničan umor, osećaj praznine, produženu tugu, razdražljivost, napetost ili nesanicu, moguće da vam je potrebno "resetovanje" i podrška.

"Ove simptomi ni u kom slučaju ne treba ignorisati," ističe Bojana Jordanović i kaže: "Mentalno zdravlje je suštinski povezano sa kvalitetom života. Ako zanemarimo ove signale, postoji rizik da blagi simptomi prerastu u ozbiljnija stanja koja mogu uticati na radnu sposobnost, odnose s bližnjima i čak na fizičko zdravlje."

Niko nije sam

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, mentalni poremećaji, poput depresije, anksioznosti, bipolarnog poremećaja i šizofrenije, pogađaju značajan procenat populacije.

"Važno je znati da niko nije sam u ovome. To nisu stanja koja pogađaju samo određene ljude. Bez obzira na pol, godine, zanimanje ili status, svako može biti pogođen," objašnjava Jordanović i poručuje:

"Ponekad će razgovor s prijateljem pomoći da rasteretite svoju psihu, ali ukoliko simptomi traju duže ili ih ne možete kontrolisati, obratite se stručnjacima. Potražiti pomoć je znak hrabrosti!"



Savremena medicina u službi mentalnog zdravlja

Današnja farmaceutska dostignuća omogućila su dostupnost lekova koji ciljano deluju na simptome poremećaja mentalnog zdravlja, uz minimalne nuspojave i visoku efikasnost.

"Psihofarmakologija je poslednjih decenija napredovala, postoje terapije koje ne samo da ublažavaju simptome, već pacijentima omogućavaju da povrate stabilnost i kvalitet života," objašnjava Bojana Jordanović.

Uz terapiju lekovima, značaj imaju i suplementi koji pomažu u održavanju mentalne ravnoteže. Kombinacija terapije i zdravih navika u velikoj meri doprinosi brzom oporavku i vraćanju svakodnevnim radostima.

Foto: Hemofarm

Mentalna snaga u vreme pandemije

Pandemija COVID-19 donela je neizvesnost, strahove i izolaciju, što je dodatno opteretilo mentalno zdravlje ljudi. U ovim okolnostima Hemofarm fondacija i kompanija Hemofarm pokrenule su kampanju „Nesalomivi“, sa ciljem da se pruži podrška ljudima suočenim sa izazovima pandemije i da ih podstakne na deljenje emocija i traženje pomoći.

"Ova kampanja imala je snažan odjek jer se bavila univerzalnom istinom, jer niko ne može sam. Podrška zajednice, kao i stručna pomoć, ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja," ističe Jordanović.

Posvećenost zdravlju uma i tela

Kada govorimo o zdravlju, ne možemo razdvajati fizičko i mentalno blagostanje. Samo u njihovom balansu leži istinska snaga.

Hemofarm ostaje posvećen svojoj misiji da bude pouzdan partner svakome kome je potrebna podrška, kroz široku ponudu lekova, suplemenata i inicijativa koje podsećaju na važnost zajedništva.

"Kada je mentalno zdravlje stabilno, život vraća svoje boje i energiju," poručuje Bojana Jordanović.

Prevencija je ključna • Ostvarite dovoljan, kvalitetan san. • Hranite se uravnoteženo. • Budite fizički aktivni. • Negujte zdrave odnose sa ljudima.