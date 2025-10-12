VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Slušaj vest

Dijareja i povraćanje su uobičajeni simptomi koji pogagaju ljude svih uzrasta, uključujući decu i bebe, i najčešće su izazvani stomačnim virusnim infekcijama. Obično mogu da se leče kod kuće, a oporavak traje nekoliko dana.

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) naglašava da bi svako ko ima ove simptome trebalo da ostane kod kuće 48 sati nakon što simptomi nestanu, jer stanja poput gastroenteritisa mogu da budu zarazna i nakon oporavka. Svako ko uz to ima visoku temperaturu, glavobolju ili bolove u rukama i nogama trebalo bi takođe da ostane kod kuće navedeni period.

Smernice NHS-a "Ne idite u školu ili na posao dok ne prestanete da imate dijareju najmanje dva dana. Ako imate visoku temperaturu ili se ne osećate dovoljno dobro za svakodnevne aktivnosti, pokušajte da ostanete kod kuće i izbegavate kontakt sa drugim ljudima dok vam ne bude bolje."

Dodatni saveti za sprečavanje širenja infekcije: Čistite daske toaleta, slavine, kvake i površine koje dodirujete svakog dana.

Ne pripremajte hranu za druge ako je moguće.

Ne delite peškire, pribor za jelo ili posuđe.

Redovno perite ruke sapunom i vodom.

Operite odeću i posteljinu kontaminiranu stolicom ili povraćanjem odvojeno na visokoj temperaturi.

Visoka temperatura, dijareja i povrćanje zahtevaju mirovanje kod kuće Foto: Shutterstock

Obično nije potrebno konsultovati lekara zbog dijareje i povraćanja, jer simptomi često prolaze sami. Međutim, hitnu pomoć bi trebalo zatražiti u slučajevima:

Plava, siva, bleda ili zamrljana koža, usne ili jezik.

Iznenadni, jak bol u stomaku.

Ozbiljne poteškoće sa disanjem.

Zbunjenost ili neobično ponašanje.

Povraćanje kod dece koje je žuto-zelene boje ili potpuno zeleno.

Moguća trovanja.

Ukočen vrat ili bol pri gledanju u jako svetlo.

Povraćanje krvi ili sadržaj tamne boje kafe.

Iznenadna, jaka glavobolja.

Povraćanje zenelog saržaja kod odraslih.