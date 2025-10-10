Slušaj vest

Depresija i problemi sa snom usko su povezani. Ljudi koji pate od nesanice imaju i do deset puta veći rizik da razviju depresiju u poređenju sa onima koji dobro spavaju. S druge strane, među osobama koje već imaju depresiju, čak tri četvrtine ima poteškoće sa uspavljivanjem ili buđenjem tokom noći.

Stručnjaci za spavanje objašnjavaju da poremećaji sna i depresija mogu da se pojave u bilo kom redosledu, odnosno jedno može da izazove drugo. Nedostatak sna narušava sposobnost da se emocije pravilno regulišu (kontrolišu), što s vremenom povećava rizik od depresije. S druge strane, depresija sama po sebi utiče na kvalitet sna i smanjuje količinu dubokog, obnavljajućeg sna koji je telu neophodan.

Nedostatak sna narušava emocinalnu ravnotežu i povećava rizik od depresije Foto: Shutterstock

Kada osoba pati od depresije, svakodnevni stresori, poput finansijskih briga, svađe sa partnerom ili napornog posla mogu da otežaju uspavljivanje i dovedu do češćeg buđenja tokom noći.

Loš san smanjuje otpornost Studija Univerziteta Džons Hopkins pokazala je da su zdravi muškarci i žene kojima je san više puta prekidan tokom noći imali 31 odsto manje pozitivnog raspoloženja narednog dana. Prema rezultatima, prekidi sna ometaju duboke, okrepljujuće faze spavanja, a dugotrajna nesanica može da oslabi emocionalnu otpornost - prirodni štit koji pomaže da se lakše nosimo sa stresom i izazovima svakodnevice.

Razumevanje veze između nesanice i depresije pomaže da se simptomi prepoznaju na vreme i da se osoba efikasnije oporavi. Dobar san ne donosi samo odmor, već vraća sposobnost da se ponovo uživa u svakodneviici.

Kada potražiti pomoć

Probleme sa snom bi trebalo shvatiti ozbiljno. Obratite se lekaru ako primetite da:

teško zaspite ili se često budite ,

, osećate umor tokom dana,

imate fizičke tegobe koje remete san, kao što su bol, nelagodnost ili prekidi disanja tokom noći.

Terapije poput kognitivno-bihejvioralne terapije za nesanicu (CBT-I) i CPAP uređaja za apneju mogu značajno da poboljšaju kvalitet sna i da smanje rizik od depresije. Osobe sa apnejom, na primer, imaju i do pet puta veći rizik da razviju depresiju.

Prepoznajte znake depresije

Simptomi depresije uključuju osećaj tuge, beznađa i gubitak energije, probleme sa koncentracijom i pamćenjem, gubitak interesovanja za stvari koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo, dnevnu pospanost, pa čak i suicidne misli. Svi ovi znaci zahtevaju stručnu procenu i podršku.

Gubitak interesovanja za stvari koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo Foto: Shutterstock

Važno je znati da nesanica može da bude zaseban poremećaj, ali i simptom depresije, zato bi lekaru trebalo pružiti što više informacija.

Dva problema, jedan cilj