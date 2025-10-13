Da li vaša jutarnja kafa povećava kortizol?

Stručnjaci upozoravaju da bi kafa, pored energije, mogla da izaziva i nagli skok kortizola, glavnog hormona koji telo proizvodi kao odgovor na stres. Ako vam se desi da ubrzo nakon prve šoljice osetite nervozu, ubrzano lupanje srca ili pad energije, uzrok možda nije samo kofein, već reakcija vašeg organizma na preveliku količinu stimulacije u pogrešnom trenutku dana.

O tome govori dr Šrej Kumar Srivastav, internista i konsultant bolnice Šarda u Noidi, koji objašnjava kako i zašto kafa može da utiče na nivo kortizola i šta možemo da uradimo da to izbegnemo.

- Pri prirodnom buđenju, između šest i deset ujutru, telo samo po sebi luči visoke nivoe kortizola. Taj hormon podiže budnost i daje energiju. Ako se kafa popije upravo u tom periodu, kofein dodatno pojačava efekat kortizola i podiže ga iznad uobičajenih vrednosti - objašnjava doktor.

Najgore je popiti je odmah po buđenju, kad je nivo kortizola prirodno najviši Foto: Shutterstock

Tada možete da se osećate previše uznemireno, da vam srce brže radi, a ponekad i da budete razdražljivi. Ako se takvo stanje često ponavlja, hronično povišen kortizol može vremenom da dovede do umora, hormonske neravnoteže i problema sa snom, dodaje dr Srivastav.

Zašto je važno kada pijete kafu

Šoljica kafe odmah nakon buđenja možda nije najbolji izbor za hormone, napominje dr Srivastav. On savetuje da se sačeka oko sat do sat i po nakon ustajanja. Tada nivo kortizola prirodno počinje da opada, pa kafa može da pruži ravnomerniji porast energije bez izazivanja stresa u telu.

- Ta mala promena u vremenu ispijanja kafe može da pomogne da izbegnete pad energije u sredini dana, koji mnogi osećaju posle jutarnje doze kofeina - dodaje on.

Znakovi da vam kafa podiže kortizol

Prema rečima dr Srivastava, nije potrebna laboratorijska analiza da biste primetili prve znake da kafa izaziva porast kortizola. Dovoljno je da oslušnete svoje telo. Obratite pažnju ako:

ubrzo nakon kafe postajete nervozni ili napeti ,

, imate ubrzano lupanje srca ili crvenilo u licu ,

, uprkos kafi, osećate pad energije u toku dana ,

, uveče teže zaspite.

Lupanje srca je znak da vam kortizol iznad uobičajenih vrednosti Foto: Shutterstock

Ako prepoznajete ove znake, možda je vreme da prilagodite svoju jutarnju rutinu i da kafu uskladite s ritmom tela.

Kako kafa može da utiče na stres

Kofein podstiče nadbubrežne žlezde da luče više kortizola i adrenalina, hormona koji se luče u stresnim situacijama.

- Ako ste već pod pritiskom zbog posla, manjka sna ili svakodnevnih briga, taj dodatni porast hormona može da pojača osećaj stresa. Kod osoba koje su iscrpljene ili pod hroničnim stresom, jutarnja kafa može dodatno da optereti organizam. To ne znači da treba da je izbacite, već da budete promišljeniji kada i kako je pijete - savetuje doktor.

Kako da proverite da li vam kafa podiže kortizol

Dr Srivastav predlaže nekoliko jednostavnih koraka:

Zeleni i crni čaj takođe sadrže kofein, probajte da li će vam to biti "dovoljno" Foto: Shutterstock

Pomerite kafu 60 do 90 minuta nakon buđenja i pratite kako se osećate - da li ste manje nervozni i imate li više stabilne energije.

i pratite kako se osećate - da li ste manje nervozni i imate li više stabilne energije. Popijte kafu nakon laganog obroka - hrana može da ublaži njen efekat na hormone stresa.

- hrana može da ublaži njen efekat na hormone stresa. Ako ste osetljivi na kofein, probajte napitke s manjom količinom - poput zelenog ili crnog čaja .

. Tokom nekoliko dana pratite kako vam se menja raspoloženje i energija u zavisnosti od vremena kada pijete kafu.