Iako se većina osipa može rešiti kućnom negom, važno je prepoznati znake upozorenja koji ukazuju na potrebu za medicinskom intervencijom.

Pazusi su, zbog svoje anatomije, idealno mesto za razvoj kožnih problema. Topla, vlažna i tamna sredina, podložna stalnom trenju kože o kožu ili odeću, stvara savršene uslove za iritaciju.

Iako su osipi ispod pazuha najčešće bezopasna posledica znojenja, reakcije na dezodorans ili brijanja, ponekad mogu biti spoljašnji pokazatelj složenijih i potencijalno opasnih zdravstvenih stanja. Razumevanje razlike između privremene nelagodnosti i ozbiljnog simptoma je ključno za blagovremeno reagovanje i očuvanje zdravlja.

Prepoznavanje iritacije

Prepoznavanje iritacije ispod pazuha počinje vizuelnim pregledom i primećivanjem signala koje vaše telo šalje.

Osip se može manifestovati na različite načine:

kao crvenilo koje je smeđe ili sivkasto na tamnijoj koži

kao podignute ili ravne mrlje

ili kao skup bubuljica ispunjenih tečnošću ili gnojem.

Koža može biti suva i ljuskava ili vlažna i lučiti sekret. Simptomi nisu samo vizuelni; često ih prati neprijatan svrab, osećaj pečenja ili peckanja, pa čak i oštar bol. Specifični znaci mogu otkriti uzrok, a jarko crveni osip sa plikovima po ivicama i oštrim, „sirastim“ mirisom često ukazuje na gljivičnu infekciju kandidom.

Simptomi nisu samo vizuelni; često ih prati neprijatan svrab, osećaj pečenja ili peckanja Foto: Shutterstock

Šta povećava rizik od nastanka problema?

Određene grupe ljudi i životne navike povećavaju sklonost ka razvoju problema sa kožom pazuha.

Pazuh sadrži apokrine znojne žlezde koje proizvode znoj bogat proteinima i mastima, što ga čini idealnom hranom za bakterije. Ljudi koji se prekomerno znoje (hiperhidroza), gojazne osobe sa povećanim trenjem kože i dijabetičari sa oslabljenim imunitetom su u riziku.

Brijanje je takođe značajan faktor jer uklanja zaštitni sloj kože i stvara mikroogrebotine kroz koje bakterije mogu lakše prodreti. Nošenje uske odeće od sintetičkih materijala koji ne dozvoljavaju koži da diše dodatno pogoršava situaciju zadržavanjem vlage i toplote, stvarajući plodno tlo za infekcije.

Najčešći uzroci osipa ispod pazuha uglavnom su povezani sa spoljnim faktorima i mogu se relativno lako rešiti.

Kontaktni dermatitis, koji se deli na iritantni i alergijski, jedan je od vodećih krivaca. Iritantni dermatitis nastaje kada sastojci u proizvodima kao što su dezodoransi, sapuni ili deterdženti oštete kožnu barijeru, dok je alergijski dermatitis reakcija imunog sistema na određenu supstancu, najčešće mirise ili konzervanse.

Folikulitis, upala folikula dlake, često se javlja nakon brijanja i manifestuje se kao crvene ili bele bubuljice.

Gljivične infekcije, poput lišajeva (tinea corporis) ili kandide, napreduju u vlažnim uslovima i izazivaju karakterističan crveni, ljuskavi, svrbežni osip.

Folikulitis, upala folikula dlake, često se javlja nakon brijanja i manifestuje se kao crvene ili bele bubuljice Foto: Shutterstock

Kada je osip znak upozorenja?

Iako retko, iritacija pazuha može biti simptom ozbiljnih hroničnih stanja.

Hidradenitis supurativa, poznat i kao akne inversa, je hronično inflamatorno stanje koje uzrokuje bolne kvržice duboko u koži pazuha, prepona i ispod grudi. Ove kvržice se mogu razviti u apscese, formirati potkožne kanale koji dreniraju gnoj i na kraju dovesti do bolnih ožiljaka koji mogu ograničiti pokretljivost ruke.

U izuzetno retkim slučajevima, uporni osip koji ne reaguje na lečenje može biti povezan sa određenim vrstama raka. Ekstramamarna Pedžetova bolest, retko kožno stanje, može se pojaviti kao crven, ljuskav osip, dok crvene kvržice koje ne nestaju mogu biti znak kožnog limfoma.

Otečeni limfni čvorovi u pazuhu, koji mogu izgledati kao osip, jedan su od simptoma inflamatornog raka dojke, retkog, ali agresivnog oblika bolesti.

Obavezno se javite lekaru ako primetite bolne kvržice u pazuhu, ako se osip širi ili je praćen grznicom Foto: Shutterstock

Kada je neophodno javiti se lekaru?

Većina osipa može se lečiti kod kuće izbegavanjem iritansa i održavanjem dobre higijene, ali postoje jasni znaci da je poseta lekaru neophodna.

Potražite medicinsku pomoć ako:

primetite bolne kvržice u pazuhu

ako se osip širi

ako je praćen groznicom, gnojnim iscedkom ili opštim osećajem slabosti.

Svaki novi i neobičan miris koji dolazi iz pazuha takođe je razlog za zabrinutost. Ignorisanje ovih simptoma može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Nelečene bakterijske infekcije mogu se proširiti i izazvati celulitis, ozbiljno stanje koje pogađa dublje slojeve kože.

Hronična stanja poput hidradenitisa supurativa mogu trajno oštetiti kožu i smanjiti kvalitet života. U slučajevima kada je osip simptom sistemske bolesti, kao što je sifilis, odlaganje dijagnoze može dovesti do oštećenja unutrašnjih organa.