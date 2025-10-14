Slušaj vest

Istraživanje pokazuje da oksitocinjača samo emocije — već i srce.

Srčani udar često ostavlja ozbiljne posledice: gubitak milijardi srčanih ćelija i trajno oštećenje tkiva. Iako je srce poznato po svojoj izdržljivosti, sposobnost obnavljanja oštećenih ćelija kod ljudi je veoma ograničena. Međutim, novo otkriće donosi nadu — i to iz potpuno neočekivanog pravca - iz centra za emocije.

Naučnici su otkrili da oksitocin, poznat i kao „hormon ljubavi“, ima sposobnost da pokrene regeneraciju srca nakon infarkta, i to aktiviranjem specifičnih ćelija koje se nalaze u spoljnom sloju srca.

Kako oksitocin pomaže srcu?

Spoljni omotač srca, poznat kao epikard, sadrži ćelije koje se mogu aktivirati nakon povrede. Ove ćelije, kada dobiju pravi signal, prolaze kroz proces transformacije i pretvaraju se u ćelije-progenitore — svojevrsne „matične ćelije“ koje mogu stvoriti nove srčane mišićne ćelije i krvne sudove.

Istraživači su pokazali da oksitocin stimuliše upravo taj proces. U laboratorijskim uslovima, uz pomoć ljudskih ćelija koje su dobijene iz matičnih (indukovanih pluripotentnih) ćelija, dokazano je da oksitocin podstiče proliferaciju, aktivaciju i transformaciju epikardnih ćelija.

Zanimljivo je da je ista pojava primećena i kod zebrica (riba koje se često koriste u biomedicinskim istraživanjima). Nakon što je njihovo srce namerno povređeno, njihov mozak je prirodno povećao proizvodnju oksitocina, koji je zatim aktivirao regeneraciju srčanog tkiva.

Kada je oksitocin blokiran — bilo hemijski, bilo genetski — regeneracija je značajno usporena ili potpuno izostala.

Kakav je potencijal ovog otkrića?

Ovo istraživanje otkriva evolutivno očuvan mehanizam koji povezuje mozak i srce, i pokazuje da mozak može direktno uticati na regeneraciju srčanog tkiva putem hormona. Naučnici ističu da bi se u budućnosti oksitocin ili slične supstance mogle koristiti kao terapija nakon infarkta, kako bi se aktivirala prirodna sposobnost srca da se obnovi.