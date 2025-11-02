Slušaj vest

Lekarka opšte prakse dr Sanam Grover poziva ljude da uvedu naviku odlaska na trening dva puta nedeljno, jer to poboljšava metabolizam, jača kosti i doprinosi dugovečnosti. Svoju preporuku podelila je na TikToku, gde objavljuje video-snimke pod imenom @doctorsanamgp.

U svom videu, doktor je objasnio zašto „svi treba da dižu tegove“, navodeći višestruke zdravstvene koristi povezane sa treningom snage, uključujući smanjen rizik od kardiovaskularnih bolesti i raka. Naglasio je da vežbanje ne mora biti dugotrajno, ističući da ljudi mogu videti koristi već od dva treninga nedeljno.

Dva treninga nedeljno za jače telo i duži život

- Trening snage donosi više energije, bolje držanje, jače kosti i brži metabolizam – ali ne i izgled bodibildera, jer velika ramena i bicepsi neće nastati preko noći, a za to postoje i medicinski dokazi.

Nakon tridesetih godina, prirodno gubite oko 3 do 8 odsto mišića, i to napreduje svake godine. To se zove sarkopenija, to je naziv za gubitak mišićne mase, i jedan je od najvećih uzroka krhkosti u kasnijem životu.

Studije pokazuju da trening snage dva puta nedeljno može smanjiti rizik od prerane smrti za 20 odsto, a takođe pomaže u zaštiti od dijabetesa, srčanih bolesti, pa čak i nekih vrsta raka.

Mišići su poput „besplatnog leka“ – ne daju ogromne bicepse, ali jačaju telo, samopouzdanje i olakšavaju svakodnevne zadatke.

- Preskakanje treninga snage vodi ka slabijim kostima, sporijem metabolizmu i većem riziku od gubitka pokretljivosti s godinama. Dovoljna su samo dva jednostavna treninga nedeljno – čučnjevi, sklekovi ili podizanje lakih tereta – da očuvate snagu i zdravlje. Mišići su lek, koristite ih.

Zaključak

Smernice Nacionalne zdravstvene službe (NHS) za odrasle uzrasta od 19 do 64 godine kažu: „Odrasli bi trebalo da se bave nekom vrstom fizičke aktivnosti svakog dana. Vežbanje samo jednom ili dva puta nedeljno može smanjiti rizik od srčanih oboljenja ili moždanog udara.“

Odrasli bi trebalo da teže aktivnostima jačanja koje ciljaju sve glavne mišićne grupe (noge, kukove, leđa, stomak, grudi, ramena i ruke) najmanje dva dana u nedelji, i da rade najmanje 150 minuta aktivnosti umerenog intenziteta nedeljno ili 75 minuta aktivnosti snažnog intenziteta nedeljno.