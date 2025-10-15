Slušaj vest

Novi rezultati velikog međunarodnog istraživanja koje su pokazali su da redovno uzimanje vitamina Dmože značajno poboljšati zdravlje srca i regulisati nivo šećera u krvi – posebno kod osoba sa niskim nivoima ovog vitamina, kod starijih od 50 godina i kod ljudi sa normalnom telesnom težinom.

Najnoviji sistematski pregled i meta-analiza koju su sproveli naučnici iz institucija širom Kine i Sjedinjenih Država otkrili su obećavajuće uvide u to kako suplementacija vitaminom D može značajno uticati na kardiometaboličko zdravlje. Studija, koja je objavljena u časopisu "Engineering", ima implikacije za prilagođene terapijske strategije usmerene na kardiovaskularne bolesti i povezane rizike.

U analizi je učestvovalo više od 17.000 ljudi iz 99 različitih studija, što je čini jednom od najobuhvatnijih na ovu temu do sada.

Šta su otkrili naučnici?

Ljudi koji su uzimali vitamin D (u prosečnoj dozi oko 3.300 IJ dnevno) imali su sledeće koristi:

* Niži krvni pritisak (sistolični i dijastolni)

* Niži nivo šećera u krvi na prazan stomak

* Bolja regulacija insulina

* Smanjen ukupni holesterol

* Niži HbA1c (pokazatelj prosečnog nivoa šećera)

Ovi efekti su bili najizraženiji kod:

* Osoba sa niskim nivoima vitamina D

* Ljudi starijih od 50 godina

* Osoba sa normalnim BMI (manje od 30)

* Populacije izvan zapadnog sveta (što uključuje i naš region)

Vitamini su vitalna jedinjenja potrebna za život, koja se ne sintetišu samostalno u organizmu. Međutim, vitamin D se izdvaja iz ove grupe jer ima karakteristike hormona i igra važnu ulogu u brojnim procesima u organizmu. Organizam delimično sintetiše vitamin D pod uticajem sunčevih zraka, dok se delimično unosi hranom i putem vitaminskih dodataka.

Vitamin D je nutrutijent koji igra ključnu ulogu u mnogim fiziološkim funkcijama Foto: Shutterstock

Da li je potrebna suplementacija vitaminom D?

Naučnici ističu da suplementacija nije "jedno rešenje za sve", već da treba da bude prilagođena osobi: prema godinama, kilaži, izloženosti suncu i krvnim nalazima vitamina D.

Idealno je prvo izmeriti nivo vitamina D u krvi, a zatim – po potrebi i uz savet lekara – početi sa suplementacijom.

Neke stvari bi trebalo znati pre kupovine suplemenata Foto: Shutterstock

Koliko dugo bi trebalo uzimati vitamin D?

Studija je pokazala da su najbolji efekti viđeni kod onih koji su uzimali vitamin D tri meseca ili duže. Kratkoročne kure nisu bile toliko efikasne.

Top 3 znaka da vam možda nedostaje vitamin D * Umor i manjak energije * Česte prehlade i infekcije * Bolovi u mišićima i zglobovima

Zaključak