Struganje jezika je postupak u kojem se posebnim alatom prelazi preko površine jezika kako bi se uklonile bakterije, ostaci hrane i druge nečistoće koje se tamo nakupljaju.

Iako je sve popularnija u svetu zdravlja, ova praksa je zapravo poznata vekovima – u prošlosti su strugači za jezik pravili od drveta, kitovih kostiju, kornjačinog oklopa ili slonovače, dok se danas najčešće koriste plastični ili metalni modeli.

Za koga je najkorisnije čišćenje jezika?

Redovno čišćenje jezika može doneti brojne koristi vašem oralnom zdravlju. Pre svega, pomaže u uklanjanju bakterija i ostataka hrane koji su čest uzrok lošeg zadaha, ostavljajući vaš dah svežijim. Takođe smanjuje rizik od razvoja oralnih infekcija poput gingivitisa ili gljivičnih infekcija sprečavanjem nakupljanja mikroorganizama na površini jezika.

Takođe smo bili iznenađeni kada smo otkrili da čist jezik može poboljšati i čulo ukusa, jer plak često otupljuje sposobnost prepoznavanja ukusa. Čišćenje jezika može biti posebno korisno za pušače ili ljude koji generalno imaju suva usta, jer se plak lakše nakuplja. Kada se uključi u svakodnevnu rutinu pranja zuba i korišćenja konca, čišćenje jezika može dodatno poboljšati vašu ukupnu oralnu higijenu.

Šta kaže nauka? Iako redovno čišćenje jezika ima neke očigledne koristi, stomatolozi kažu da to nije loša ideja, ali su drugi „koraci“ u oralnoj higijeni mnogo važniji – pranje zuba posle obroka i korišćenje zubnog konca su mnogo važniji na listi prioriteta od struganja jezika.

Naslage na jeziku su sloj bakterija, ostataka hrane i mrtvih ćelija koje se nakupljaju na površini jezika, obično jeziku daju belu boju





Kako pravilno očistiti jezik?

Možete koristiti poseban alat za čišćenje jezika – strugač za jezik. Dostupan je u različitim oblicima i materijalima, kao što su plastika, bakar ili nerđajući čelik, i obično ima zaobljenu ivicu koja podseća na obrnutu kašiku.

Ako nemate strugač, poslužiće čista kašika ili čak četkica za zube, ali neće ukloniti toliko bakterija kao strugač.

Postupak je veoma jednostavan: nakon pranja zuba, isplazite jezik, nežno postavite zaobljeni deo strugača na zadnji deo jezika (ili, ako vam ovo pokreće refleks povraćanja, počnite od sredine) i nežno ga povucite prema vrhu jezika.

Nikada ne gurajte strugač unazad, već uvek čistite u jednom smeru – od pozadi ka napred. Nakon svakog poteza, obrišite naslage sa strugača maramicom, a zatim ponovite postupak jedan do dva puta dok ne pokrijete celu površinu jezika. Na kraju, isperite alat toplom vodom i sapunom, osušite ga i čuvajte na čistom mestu.