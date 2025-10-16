Noćno znojenje je česta pojava koja ponekad može ukazivati na zdravstveni problem.

Slušaj vest

Većina nas se povremeno znoji noću, i obično to pripisujemo lošim snovima ili previše popijenim pićima. Ali u nekim slučajevima, noćno znojenje može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem.

- Važno je napomenuti da, iako noćno znojenje može biti zabrinjavajuće, ono često nije pokazatelj ozbiljnog medicinskog stanja - kaže dr Nadira Aval, lekarka opšte prakse.

U većini slučajeva, problem se lako može rešiti promenom temperature u prostoriji ili promenom posteljine.

- Međutim, ako je noćno znojenje veoma često ili jako, posebno ako je praćeno simptomima kao što su neobjašnjiv gubitak težine, groznica ili promene apetita, treba se konsultovati sa lekarom.

Ova stanja mogu da budu okidač za noćno znojenje: Dijabetes

- Ako imate dijabetes, dijagnostikovan ili ne, nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija) može izazvati noćno znojenje - kaže dr Martin Thornton iz Bluecrest Wellnessa.

Ljudi sa dijabetesom koji uzimaju određene lekove, uključujući insulin, posebno su izloženi riziku od noćnog znojenja.

Gojaznost

Prekomerna telesna težina može doprineti noćnom znojenju.

- Prekomerna telesna težina otežava telu efikasnu regulaciju temperature. To može dovesti do povećanog znojenja, posebno tokom spavanja - kaže dr Aval.

Gojaznost je takođe često povezana sa drugim stanjima poput apneje u snu, koja sama po sebi može izazvati noćno znojenje.

Prekomerna telesna težina otežava telu efikasnu regulaciju temperature što može da uzrokuje znojenje Foto: New Africa/Shutterstock

Apneja u snu

- Apneja u snu je veoma teško stanje za kontrolu - kaže dr Thornton. Ona uzrokuje zaustavljanje disanja tokom spavanja, što može izazvati znojenje dok telo pokušava da ponovo uspostavi normalan ritam disanja.

Lečenje obično uključuje promene načina života i upotrebu CPAP aparata za poboljšanje disanja. Ali ako se ne leči, apneja može povećati rizik od dijabetesa tipa 2, moždanog udara (koji takođe može izazvati znojenje), depresije i visokog krvnog pritiska.

Prestanak pušenja

- Nekoliko noći znojenja deluje kao mala cena koju treba platiti u poređenju sa svim zdravstvenim prednostima prestanka pušenja – boljim zdravljem pluća, smanjenim rizikom od raka i zdravijom kožom sa manje bora, da nabrojimo samo neke.“

Nikotin je stimulans koji utiče na centralni nervni sistem. Kada neko prestane da puši, neželjeni efekat odvikavanja može biti noćno znojenje.

Novi lekovi

Ako ste nedavno započeli novi tretman i primetili ste povećano noćno znojenje, to može biti neželjeni efekat uzimanja novog leka.

- Ovo se dešava veoma često, posebno kod antidepresiva, hormonskih terapija i lekova za snižavanje temperature kod infekcija - kaže dr Thornton.

Ako vam znojenje izaziva nelagodnost, razgovarajte sa svojim lekarom o mogućim alternativama.

Novi lek u vašoj terapiji može uzrokovati noćno znojenje Foto: Shutterstock

Rak

U određenim slučajevima, noćno znojenje može biti rani znak raka, kao što su leukemija ili limfom. - Obratite pažnju na vrstu znojenja. Da li su vam pidžama i čaršavi potpuno mokri? - pita dr Thornton.

Ako noćno znojenje traje nedeljama i praćeno je gubitkom težine i umorom, odmah se obratite lekaru. - Limfom može izazvati ekstremni umor, neobjašnjiv gubitak težine, noćno znojenje i uvećane limfne čvorove u vratu, pazuhu i preponama.“

Srećom, jednostavni testovi krvi mogu pomoći u dijagnostikovanju ovog stanja, pa ako prepoznate ove simptome kod sebe, što pre potražite lekarski savet.

Menopauza

Vrući talasi su jedan od najčešćih simptoma menopauze, ali se često ne shvataju ozbiljno i ismevaju, iako mogu biti izuzetno neprijatni.

- Noćno znojenje u menopauzi uzrokovano je fluktuacijama estrogena, koji može prekomerno aktivirati hipotalamus, deo mozga koji reguliše telesnu temperaturu - objašnjava dr Luiz Njuson.

To može izazvati iznenadne osećaje vrućine ili hladnoće, znojenje i česte poremećaje ciklusa spavanja.

Hormonska terapija zamene (HRT) je obično prvi oblik lečenja za upravljanje simptomima perimenopauze i menopauze, uključujući noćno znojenje. Vrsta hormona koja vam je potrebna i doze koje se koriste razlikuju se od žene do žene.

Vrući talasi su jedan od najčešćih simptoma menopauze Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Infekcije

- Bakterijske infekcije mogu izazvati noćno znojenje jer telo naporno radi na odbrani od bolesti - kaže dr Thornton.

Teške infekcije, poput tuberkuloze, često izazivaju izraženo noćno znojenje, ali običan grip ili kovid takođe mogu biti uzrok ovog simptoma.

Dr Aval dodaje da HIV, endokarditis i respiratorne infekcije poput upale pluća ili bronhitisa takođe mogu izazvati noćno znojenje.

Anksioznost

Potpuno budni i zabrinuti zbog posla u 3 ujutru?

- Vaša reakcija 'bori se ili beži' može biti pojačana ako provedete noć u stanju anksioznosti, što može izazvati noćno znojenje - kaže dr Thornton.

Visok nivo stresa može izazvati iznenadni nagli porast adrenalina, što uzrokuje znojenje.

Tehnike opuštanja pre spavanja – poput tople kupke i dobre knjige, izbegavanja ekrana i alkohola pre spavanja, pa čak i meditacije – mogu značajno pomoći u smanjenju noćne anksioznosti.

Problemi sa štitnom žlezdom

Vaša štitna žlezda kontroliše regulaciju hormona i može ozbiljno poremetiti telesnu temperaturu.

- Ako je štitna žlezda preaktivna (hipertireoza), metabolizam se ubrzava, što može izazvati znojenje - kaže dr Thornton.

S druge strane, ako vam je štitna žlezda smanjeno aktivna ili ako uzimate previše levotiroksina (leka koji se koristi za lečenje smanjene aktivnosti štitne žlezde), sposobnost vašeg tela da reguliše temperaturu može biti narušena, što može dovesti do povećanog noćnog znojenja.

Ako je štitna žlezda preaktivna (hipertireoza), metabolizam se ubrzava, što može izazvati znojenje Foto: Shutterstock

- Hipertireoza može izazvati nenamerni gubitak težine, palpitacije srca, znojenje, tremor i, u nekim slučajevima, ispupčene oči koje izgledaju veće nego obično.

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom lekaru opšte prakse.

Trovanje živom

Ovo je redak, ali moguć uzrok.

- Izloženost visokim nivoima žive nije uobičajena, ali ako ste svesni da možete biti u opasnosti – bilo da jedete kontaminirane školjke ili radite u industriji gde ste izloženi živi – vaše noćno znojenje može biti znak da vaše telo pokušava da se reši žive - kaže dr Thornton.

Moždani udar

Iako su glavni simptomi moždanog udara slabost i paraliza lica, ruku i otežano govorenje, noćno znojenje može biti nuspojava.

Ako primetite ove simptome, odmah pozovite hitnu pomoć.

Kada treba da potražite pomoć?

U većini slučajeva, noćno znojenje je neprijatno, ali bezopasno. Pazite da je sobna temperatura između 16°C i 18°C i koristite laganu, pamučnu posteljinu i odeću.

Ako se često znojite i zabrinuti ste, obratite se lekaru. Noćno znojenje može uticati na san i kvalitet života, ali i ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Vodite dnevnik simptoma kako biste lakše utvrdili uzrok zajedno sa svojim lekarom.