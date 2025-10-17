Slušaj vest

Stručnjak je upozorio ljude da izbegavaju tri kombinacije suplemenata jer bi mogle biti rizične. Uzimanje ovih vitamina i minerala zajedno može naneti više štete nego koristi.

Mnogi ljudi uzimaju suplemente kako bi dopunili zdravu uravnoteženu ishranu. Ali kao i sa mnogim stvarima koje konzumiramo, postoje potencijalni neželjeni efekti ili rizici kada je u pitanju uzimanje određenih suplemenata.

Registrovana nutricionistička terapeutkinja Džen Volpol upozorila je na neke opasnosti. - Iako suplementi mogu biti odličan način za premošćavanje nedostatka hranljivih materija, važno je biti svestan potencijalnih interakcija.

Evo tri primera suplemenata koje ne bi trebalo da uzimate zajedno

Tri kombinacije uključuju:

Kalcijum i gvožđe

Vitamin C i vitamin B12

Cink i bakar Kalcijum i gvožđe

Džen je objasnila da kalcijum može „ometati“ apsorpciju gvožđa stvaranjem barijere unutar vašeg digestivnog sistema, sprečavajući pravilno usvajanje gvožđa. - Ovo posebno važi za nehemsko gvožđe, ono koje se nalazi u biljnoj hrani i suplementima.

Kalcijum može smanjiti apsorpciju gvožđa tako što ometa njegovu pravilnu preradu u digestivnom sistemu Foto: Shutterstock

Uzimanje suplemenata kalcijuma i gvožđa zajedno može značajno smanjiti sposobnost vašeg tela da apsorbuje gvožđe. Ovo može biti štetno za one sa nedostatkom gvožđa ili u riziku, poput vegetarijanaca i žena koje imaju menstruaciju.“

- Ne bi trebalo da uzimate suplemente kalcijuma i gvožđa zajedno, jer kalcijum može smanjiti apsorpciju gvožđa.“ Preporučili su uzimanje gvožđa sat vremena pre obroka, ali uzimanje kalcijuma nakon jela.

Vitamin C i B12

Prekomerne doze vitamina C (preko 1.000 mg) mogu ometati želudačni protein neophodan za apsorpciju B12, prema Džen.

- Iako tačan mehanizam nije u potpunosti shvaćen, potencijalno bi mogao smanjiti unos B12, posebno kod onih sa graničnim nedostatkom B12, poput vegana.“

Nedostatak vitamina B12 može dovesti do slabosti, umora ili vrtoglavice, palpitacija srca i kratkog daha. Takođe može dovesti do:

Problema sa varenjem, uključujući zatvor, dijareju, gubitak apetita ili nadimanje

Problema sa živcima poput utrnulosti ili peckanja, slabosti mišića i problema sa hodanjem

Gubitka vida, pa čak i mentalnih problema poput depresije, gubitka pamćenja ili promena u ponašanju

Klinika Mejo upozorila je: - Uzimanje vitamina B12 sa vitaminom C može smanjiti raspoloživu količinu vitamina B12 u organizmu.

Prevelike doze vitamina C (preko 1.000 mg) mogu ometati apsorpciju vitamina B12 Foto: Profimedia

Cink i bakar

Cink i bakar su vitalni minerali, ali se bore za apsorpciju u crevima.

- Kada konzumirate velike količine cinka, on zauzima "prostor za apsorpciju", ostavljajući manje prostora za apsorpciju bakra - nastavila je Džen.

Dugoročni, prekomerni unos cinka (kroz suplemente ili određene lekove) može dovesti do nedostatka bakra. Ovo se može manifestovati kao otežano zarastanje rana, umor, slabost kostiju i promene u pigmentaciji kose i kože.

- Cink može inhibirati apsorpciju bakra, što dovodi do smanjenog nivoa bakra i potencijalno do nedostatka bakra. Ovaj nedostatak je posledica interakcije između cinka i bakra, gde cink inhibira crevnu apsorpciju bakra.