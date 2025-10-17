Slušaj vest

Kratka šetnja nakon obroka može biti jednostavan, ali izuzetno koristan način da se drži pod kontrolom nivo šećera u krvi. Iako šetnja u bilo koje doba dana ima koristi, naučni podaci pokazuju da je organizmu najviše od pomoći kada se krećete upravo nakon obroka, navodi dr Bumesh Tjagi, specijalista opšte medicine i internista iz bolnice Shardacare Health City u Noidi (Indija).

- Tokom i posle obroka, nivo šećera u krvi raste jer telo razgrađuje ugljene hidrate. Kod osoba sa dijabetesom ti skokovi su teže kontrolisani i, ako se ne regulišu, mogu da doprinesu razvoju komplikacija. Hodanje pomaže mišićima da bolje apsorbuju glukozu, što prirodno snižava šećer, bez oslanjanja isključivo na insulin ili lekove - objašnjava dr Tjagi.

Tokom i posle obroka, nivo šećera u krvi raste jer telo razgrađuje ugljene hidrate Foto: Shutterstock

Osim što stabilizuje glukozu, hodanje poboljšava varenje, cirkulaciju i doprinosi održavanju telesne težine, što je sve od ključne važnosti za osobe sa dijabetesom.

Kada krenuti u šetnju

Prema rečima dr Tjagija, najbolje vreme za šetnju je između 15 i 30 minuta nakon obroka, jer tada šećer počinje da raste.

Koristi koje prevazilaze kontrolu šećera Redovna šetnja posle obroka doprinosi i: * kontroli telesne težine * boljoj probavi * zdravlju srca i krvnih sudova * smanjenju umora i nadutosti * boljem raspoloženju i kvalitetnijem snu

- Lagana šetnja u tom periodu sprečava nagle skokove glukoze i pomaže telu da je ravnomernije preradi - kaže on.

Deset do dvadeset minuta šetnje sasvim je dovoljno da se oseti razlika, posebno posle obilnijih obroka. Istraživanja pokazuju da čak i kratka, umerena fizička aktivnost posle jela može da smanji postprandijalni šećer i do 30 odsto.

Deset do dvadeset minuta šetnje sasvim je dovoljno da se oseti razlika Foto: Shutterstock

Preporuke u zavisnosti od obroka

Dr Tjagi savetuje sledeće:

Posle doručka : Kratka šetnja odmah nakon doručka pomaže da se nivo šećera stabilizuje rano u toku dana i "pokrene" metabolizam.

: Kratka šetnja odmah nakon doručka pomaže da se nivo šećera stabilizuje rano u toku dana i "pokrene" metabolizam. Posle ručka : U ovom periodu obično dolazi do najvećih skokova šećera, pa je šetnja od oko 15 minuta naročito korisna za poboljšanje osetljivosti na insulin.

: U ovom periodu obično dolazi do najvećih skokova šećera, pa je šetnja od oko 15 minuta naročito korisna za poboljšanje osetljivosti na insulin. Posle večere: Lagana šetnja uveče pomaže varenju i dodatno doprinosi kontroli šećera. Ako vam je večera najobilniji obrok, pokušajte da hodate 15 do 20 minuta. Na šta bi trebalo obratiti pažnju

Ako koristite insulin ili lekove koji snižavaju šećer, pre izlaska iz kuće proverite vrednosti glukoze. Hodanje prerano ili predugo može da izazove hipoglikemiju, naročito kod osoba koje su osetljivije.