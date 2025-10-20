Slušaj vest

Upravo ste završili obrok i vratili se svakodnevnim obavezama, a već osećate potrebu za dodatnim unosom hrane. Vaša pažnja odlutava ka poslasticama kod kuće ili grickalicama pri ruci, a osećaj sitosti traje kraće nego kod drugih. Ovo može biti frustrirajuće, a učestalo užinanje negativno utiče na telesnu kompoziciju, pa je važno prekinuti ovu naviku.

Ali verovatno se pitate zašto je vaš osećaj sitosti tako kratkotrajan. Postoji niz mogućih razloga, od kojih nisu svi fizičke prirode, a neki su prilično jednostavni. Razlog zašto nikada niste siti verovatno je jedna od ovih pet stvari:

Loš san

Nedostatak sna povećava proizvodnju grelina, hormona koji izaziva osećaj gladi. Zbog toga se javljaju umor, slabija koncentracija i pojačan apetit, naročito za hranom bogatom šećerom i mastima.

Imate višak kilograma

Izgleda da ništa ne može zadovoljiti vaš stomak kao dobra pica, porcija testenine ili primamljivi pecivi. To je zato što kada jedemo obrok bogat ugljenim hidratima, u našem telu se povećava još jedan hormon, leptin. Proteini ne utiču na proizvodnju ovog hormona, koji, ako sve funkcioniše kako treba, daje osećaj sitosti.

Međutim, postoji jedna začkoljica: kod ljudi sa prekomernom težinom primećen je fenomen leptinske rezistencije, a rezultat je poremećaj osećaja sitosti. Zbog toga osoba koja već ima problem sa viškom masti oseća potrebu za još većim unosom kalorija.

Kod osoba sa viškom kilograma često se javlja leptinska rezistencija, što dovodi do oslabljenog osećaja sitosti Foto: Shutterstock

Emocije vladaju vama

Kada smo pod stresom ili imate PMS ili čak prolazite kroz menopauzu, često posežemo za takozvanom hranom za utehu. Osećanja poput anksioznosti i depresije koja mogu pratiti ova stanja često se ublažavaju ukusnom grickalicom koja barem privremeno povećavadopamin, hormon sreće.

Zanimljivo je da kada osoba prođe kroz traumatičan događaj, kao što je raskid veze ili gubitak posla, neki ljudi će reagovati osećajem veće gladi, a posebno će imati želju za slatkišima. S druge strane, neki ljudi će reagovati na emocionalni stres potpuno suprotno – potpuno će izgubiti apetit.

Jedete pogrešnu hranu

Da li ste smanjili unos masti iz ishrane jer se nadate da ćete smršati? Da li kupujete samo proizvode sa niskim sadržajem masti koji su označeni kao pogodni za dijetu? Ovo bi mogla biti zamka koja vas tera da jedete više i stalno osećate glad. U stvari, vaš neprijatelj nije masnoća, već šećer, a dijetni jogurti, čokoladne pločice i žitarice za doručak sadrže ga više nego što mislite. Šećer ne samo da vas brzo ponovo tera da osećate glad, već vas i generalno tera da jedete više.

Osim dijetnih proizvoda, uzrok vašeg problema može biti konzumiranje previše gotove hrane, kao što su zamrznute pice i lazanje. Takva hrana sadrži pojačivače ukusa koji čine da vaš mozak ne registruje sitost odmah – već kasnije. Zato je dobra ideja da jedete što sporije i sačekate oko 20 minuta nakon obroka pre nego što odlučite da li ćete pojesti još.

Šećer ne samo da ubrzo ponovo izaziva osećaj gladi, već podstiče i veći ukupni unos hrane Foto: Shutterstock

Krivac može da bude i žvakaća guma

Žvakaća guma je praktičan način da osvežite dah posle obroka, a ponekad nam može pomoći i da brzo utolimo glad. Ali samo na kratko, jer će nas uskoro pogoditi još jači napad gladi. Istraživanja su pokazala da ljudi koji često žvaću žvaku na kraju pojedu više od onih koji odmah reaguju na osećaj gladi i pojedu nešto. Stoga, trenutni efekat koji žvakaća guma pruža jednostavno nije zadovoljavajući i bolje ga je izbegavati.