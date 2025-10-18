Slušaj vest

Dijabetes retko počinje povišenim šećerom, počinje mnogo ranije, umorom posle jela, nadimanjem, stalnom žudnjom za slatkim, viškom kilograma ili moždanom maglom u glavi. Tada zapravo počinju insulinska rezistencija i masna jetra, tiho, bez simptoma i bez loših nalaza, navodi na svom Instagram nalogu nutricionista Aleksandra Lišanin.

- Sve zapravo počinje vrlo rano, možda čak i u detinjstvu. Navike koje tada stvaramo oblikuju naš metabolizam zauvek. To su slatkiši posle svakog obroka, gazirani sokovi, industrijski napici, grickalice između obroka, preskakanje doručka, obroci pred ekranom, industrijski prehrambeni proizvodi prepuni aditiva, transmasti i šećera - navodi nutricionista.

Telo godinama pokušava da se izbori sa pogrešnim navikama, dodaje.

Veći unos biljnih vlakana može da spreči i preokrene bolest masne jetre, pokazuju istraživanja Foto: Shutterstock

- Simptomi su često tihi i neprimetni. Umor nakon jela, osećaj magle u glavi, stalna glad, želja za slatkim, gojenje u predelu stomaka, manjak energije i motivacije. I tada postepeno počinje začarani krug metaboličkih poremećaja. A onda se jednog dana pojave dijagnoze poput masne jetre, insulinske rezistencije, policističnih jajnika, usporenog rada štitne žlezde, povišenog krvnog pritiska, predijabetesa - naglašava Aleksandra.

Lečenje posledica ili uzroka?

Svaka od ovih dijagnoza se leči zasebno. Za svaku se dobije poseban lek, a na kraju šaka lekova svakog dana, samo da bismo održali postojeće stanje da ne bude gore.

Birajte namirnice koje su najpribližnije svom izvornom, prirodnom obliku Foto: Shutterstock

- Istina, međutim, da su sve ove dijagnoze povezane. Kada se jetra preoptereti, telo više ne upravlja šećerom pravilno. Kada insulin "otupi", jetra skladišti još više masti. Tako nastaje začarani krug koji godinama razara telo iznutra. Ipak, ne mora da bude tako. Ovaj proces može da se reši zaustavljanjem upale, obnavljanjem funkcije jetre, stabilizacijom šećera i hormona, ali ne (proizvoljnim) dijetama, već promenom životnog stila i dijetoterapijom koja deluje na uzrok, a ne na simptome - savetuje nutricionista.

Prevencija za stolom

Dodaje da zato prevencija ne počinje simptomima i dijagnozom, već svakodnevnim izborima u kuhinji, za porodičnim stolom, u školi, na poslu.