Sve češće možemo da čujemo da neko kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Kako objašnjava dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja „Savski venac“, porast broja respiratornih infekcija je očekivana pojava sa dolaskom jeseni i hladnijeg vremena, kada se virusi lakše šire.

- Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - navodi dr Mićić.

Simptomi, koji traju tri do pet dana, su mahom zastupljeni kod radno sposobne populacije Foto: Shutterstock

Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, jer se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije.

- To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koje kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - naglašava doktorka.

Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa?

Osim povećanog broja pacijenata sa respiratornim infekcijama, koji je došao s hladnijim vremenom, očekuju se i virusi gripa koji imaju pik u decembru i januaru.

Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа Foto: Shutterstock

- Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da bi vakcinu trebalo da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - sugeriše dr Svetlana Mićić.

Kako da se zaštitimo?

Dodaje da je važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova.