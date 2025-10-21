Med zaslužuje status superhrane, jer svakodnevna konzumacija nudi niz prednosti, od podrške varenju i povećanja energije do unapređenja opšteg zdravlja

Med nije samo prirodni zaslađivač, vekovima se koristi i kao blagotvorno sredstvo. Istraživanja i mišljenja stručnjaka danas potvrđuju ono što su mnogi znali instinktivno: svakodnevna konzumacija meda može imati brojne koristi za zdravlje. Evo šta se zaista dešava sa vašim telom kada svaki dan pojedete kašičicu ove zlatne namirnice:

Poboljšava varenje

Med može učiniti čuda za vaš sistem za varenje, pokazuju istraživanja.

- Bogat je prebioticima, jedinjenjima u hrani koja hrane i podržavaju rast zdravih bakterija u vašim crevima - kaže dr Žaklin A. Vernareli, nutricionistkinje za javno zdravlje i vanredne profesorke na Univerzitetu Sakred Hart i dodaje:

- Dodavanje meda u ishranu svakog dana može negovati ovu zdravu floru.

Vernareli je rekla da, kada organizam ima veće količine korisnih bakterija, dolazi do bolje digestije i apsorpcije hranljivih materija. Dodala je da to takođe može pomoći u suzbijanju rasta štetnih bakterija koje mogu izazvati infekcije i narušiti zdravlje.

Smanjuje oksidativni stres

Med je prepun flavonoida i fenola – dva molekula sa antioksidativnim svojstvima. Antioksidanti pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, neravnoteže slobodnih radikala koji mogu izazvati oštećenje ćelija.

To može podržati opšte zdravlje, rekla je Vernareli, ali koristi mogu biti posebno značajne za vaš mozak. Fenoli u medu štite moždane ćelije i na kraju mogu sprečiti gubitak pamćenja - prema rečima Ivet Hil, registrovane dijetetičarke i nutricionistkinje iz okruga Boulder, Kolorado.

Antioksidanti iz meda pomažu u smanjenju oksidativnog stresa Foto: Shutterstock

Daje vam energetski podsticaj

- Kada redovno konzumirate med, možete primetiti dodatnu energiju u koracima. Razlog? „Energetski nalet iz meda potiče od sadržaja šećera - rekla je Vernareli.

Pošto med sadrži prirodni, a ne dodati šećer i ima relativno nizak glikemijski indeks (mera brzine porasta šećera u krvi), može pružiti energetski podsticaj bez brzog pada izazvanog rafinisanim šećerom, objasnila je ona.

U stvari, velika meta-analiza sugeriše da med može čak poboljšati glikemijsku kontrolu. Neke studije na glodarima su otkrile da med može potencijalno smanjiti nivo šećera u krvi na prazan stomak, verovatno zbog retkih šećera koje sadrži.

Uz to rečeno, ako imate dijabetes ili predijabetes, stručnjaci savetuju da razgovarate sa svojim lekarom pre nego što počnete da konzumirate med.

Ublažava kašalj

Med zaista može pomoći u ublažavanju kašlja.

- Deluje tako što oblaže grlo, stvarajući zaštitnu barijeru koja smanjuje iritaciju i suzbija potrebu za kašljem - rekla je Loren Manaker, magistar nauka, registrovani dijetetičar u Nutrition Now Counseling.

U stvari, neki dokazi ukazuju na to da med može biti efikasniji od lekova koji se izdaju bez recepta, poput difenhidramina, primetila je Hil.

Zato, dodala je Manaker, gutanje kašičice meda – samog ili pomešanog sa toplom vodom – pre spavanja može dovesti do mirnijeg sna.

Med zaista može pomoći u ublažavanju kašlja Foto: Shutterstock

Smanjuje broj infekcija

Med – posebno sirov ili manuka med – takođe je poznat po svojim snažnim antimikrobnim, antibakterijskim i antiinflamatornim dejstvima. Kao rezultat toga, može pomoći vašem telu da se bori protiv infekcija i da ih izleči, smanjujući verovatnoću da ćete dobiti grip ili običnu prehladu.

Važno Iako stručnjaci kažu da prirodni šećer u medu ne bi trebalo da podigne nivo šećera u krvi, ipak je dobra ideja da se konsultujete sa lekarom pre nego što konzumirate previše meda ako imate dijabetes ili ste u riziku od njegovog razvoja.